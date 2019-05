Flits van Snits ongenaakbaar in Sluiskil en Rosmalen

Sneek- Het afgelopen weekend was zeer succesvol voor Leon Brinksma en zijn piloot Fabian de Wolf. Zaterdag werd gestart in een criterium tijdens de junioren driedaagse in Sluiskil. Om vergunning technische redenen ging deze wedstrijd pas laat van start en was ook nog eens flink ingekort tot een parcours van 800 meter.

Vanwege nabij de bochten verkeerd geparkeerde auto,s was het voor de renners uitkijken geblazen. Dit was ook een van de redenen dat de renners in de eerste ronden verre van volle bak reden. Gedurende driekwart van de wedstrijd bleef de groep bijeen. Gelukkig ontstond er daarna meer strijd en poogden steeds enkele renners, zonder succes, weg te komen. Vier ronden voor het einde vond de Fryske tandem het welletjes, demarreerde, en pakte direct in 1 ronde 10 seconden voorsprong. In de laatste ronden wisten zij hun voorsprong nog verder uit te bouwen en kwamen ongehinderd als eerste over de finish.

Zondag werd gereden in de Super G van Rosmalen. Jaarlijks vinden hier in diverse takken van sport, wedstrijden plaats voor mensen met een beperking. De wielerwedstrijd werd gehouden op wielerbaan de Heuvelen in het nabij Rosmalen gelegen Nieuwkuyk. Bijna viel hier de deelname van de Fryske tandem in duigen omdat tijden het inrijden een van de pedalen brak. Gelukkig was in het nabij gelegen Den Bosch een grote wielerzaak open en met een vrijwilliger van de organisatie werd er nog snel even geshopt voor een nieuwe set pedalen. De wielerbaan bleek prachtig aangelegd in een bosrijk gebied met daarin vele bochten, heuveltjes en een kasseien strook. Al vrij snel na de start vormde zich een kopgroep met daarin ook de Fryske tandem en enkele goede Belgische renners.

De rest van het peloton werd al snel op grote afstand gereden. Een tiental rondes voor het einde plaatsten Leon en Fabian een demarrage kort voor een bocht en liepen al snel 30 meter uit. Na 1 ronde hadden zij al een voorsprong van 30 seconden. Gaandeweg de wedstrijd liep hun voorsprong steeds verder op en leek het alsof zij elke ronde versnelden.

De vier over gebleven achtervolgers bleken niet in staat de tandem bij te benen. De fryske tandem finishte ruim 1 minuut voor de Belgen Nick Aerts en Danny Paessen. De eerstvolgende wedstrijd die nu op het programma staat is het Nederlands kampioenschap op de weg dat pinksterzondag 9 juni zal worden verreden in Fijnaard. Bij die wedstrijd is Siemen Zeldenrust uit Heerenveen de piloot.