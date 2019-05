Amazones PSV Lyts Bigjin succesvol in dressuur

Bozum- Op het CH Boazum waren amazones Esther Knol en Anneloes Verstraaten succesvol in de dressuurbaan. Bij de pony’s stuurde Esther haar Oosteind’s Lars naar 185,5 punten in de klasse L1 en mochten daarmee de eerste prijs in ontvangst nemen. Clubgenote Anneloes kwam met haar Zidane Dbi aan de start in de klasse Z1 paarden. Deze combinatie scoorde met 216,5 en 212,5 tweemaal een ruime winstpunt en mocht een derde en vierde prijs mee naar huis nemen.

Op de foto; links, Anneloes met Zidane Dbi en rechts, Esther met Oosteind’s Lars