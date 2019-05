Waterpoort Boys sluit af met remise

Bolsward- SC Bolsward leek vlak voor “it skoft” het duel te beslissen, toen de ploeg binnen een paar minuten uitliep naar 2-0. De formatie van trainer Janco Croes die het in de Hanzestad zonder ondersteuning moest doen – veruit de meeste supporters waren in Hindeloopen aanwezig bij de erewedstrijd voor voormalig Waterpoort Boys- en Hielpen-trainer Johan “Joet” de Jong – kwam na rust echter terug en sleepte alsnog een punt uit het vuur.

Op het kunstgras van het Bolwerk stond voor beide ploegen niets meer op het spel en was het met het oog op de naderende nacompetitie voor Waterpoort Boys vooral zaak om de boel schadevrij te houden. Qua score lukte dat tot de slotfase van de eerste helft, toen de thuisclub zoals hiervoor al werd vermeld, twee keer toe sloeg. Eerst bracht topscorer Bart Gietema de openingstreffer op het scorebord en nog geen twee minuten later verdubbelde Marc Dijkstra de marge.

Na de nederlagen tegen Sneek Wit Zwart ZM en Makkum leek Waterpoort Boys daarmee opnieuw achter het net te vissen. Na de thee protesteerden de gele hesjes echter meer en beter en nadat Kevin Kedde kort na rust de aansluiting tot stand bracht, zorgde Patrick Bles een kwartiertje namens de Wéé Péé Béé voor de gelijkmaker. Verder dan dat kwamen de Croes Babes echter niet, zodat het laatste reguliere competitieduel uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel eindigde.

Na afloop van dat duel werd vooral met belangstelling naar de uitslagen in de derde klasse gekeken, omdat Waterpoort Boys in de eerste ronde van de play offs op een herkanser uit die klasse stuit. Die uitslagen wezen uiteindelijk uit dat de Snekers komende zaterdag in de eerste ronde van de play offs in Oudemirdum tegen SV NOK moeten aantreden. Die wedstrijd is meteen een “do or die”-aangelegenheid, want de verliezer degradeert naar de vierde klasse of blijft in die klasse actief.

Bron: https://pengel.weebly.com