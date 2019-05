Succes voor De Oase op EK Hapkido in Clarholz

Clarholz- Op 25 mei vonden er in Duitsland de 13e Europese Kampioenschappen Hapkido plaats. Op zaterdag 25 mei om 5.30 uur in de ochtend, vertrok een delegatie van het Nederlands Hapkido team o.l.v. bondscoach Martin Zingel, naar het Duitse Clarholz. Dit EK Hapkido stond onder auspiciën van de IHC (International Hapkido Cooperation) o.l.v. Grootmeester Franz-Josef Wolf.

Vier deelnemers vanuit de Therapeutische zorginstelling de Oase uit Follega, Jurian de Graaf trainer/pedagogische medewerker, Otto Kalsbeek, Jason en Collin Pries hadden zich eerder weten te kwalificeren met hun topprestaties op de 16e Open Nederlandse Kampioenschappen Hapkido van 7 April jl. te Tiel.

Er werd fel gestreden in verschillende onderdelen onderverdeeld in leeftijd en gradatie/niveau klassen in o.a. zelfverdediging demo, sparring, valbreken, breektesten en gewapend en ongewapende kata,

In een sterk deelnemersveld met grote poules wisten de deelnemers van Hapkido Si-jak De Oase een aantal topprestaties neer te zetten die er zeker mogen zijn, waarbij zelfs 2 x Zilver!

Andere Si-jak locaties wisten zelfs ook nog 2 x Goud en 2 x Brons te behalen!

Plaats EK Naam leeftijd woonplaats 2e Jurian de Graaf (rood) 22 IJlst 2e en 11e Jason Pries (bl slip) 16 Follega 6e en 14e Otto Kalsbeek (blauw) 16 Echtenerbrug 9e en 18e Collin Pries (gr Slip) 14 Follega

Op zaterdag avond werden de prijzen uitgereikt tijdens het diner, waar na afloop er een feestje werd gebouwd op een schitterende locatie bij een kasteel met de andere deelnemende landen van dit Kampioenschap.

Voor Zingel 8e dan, was er ook een mooi aandenken, hij mocht voor zijn taak als (hoofd) scheidsrechter op dit EK een bokaal in ontvangst nemen. Op zondag 26 mei verzorgden hij ook een aantal lessen op het International IHC Hapkido seminar in Clarholz.