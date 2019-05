Sneek Wit Zwart moet de omweg nemen 

Sneek- Na de eerste helft was al duidelijk dat de bloemen niet op Tinga uitgereikt zouden worden. Koploper Emmen leidde op dat moment al met 3-0 en derhalve deed de zege die Sneek Wit Zwart tegen SC Stadspark behaalde, er niet meer toe en mag de formatie van trainer Germ de Jong zich gaan voorbereiden op de nacompetitie waarin een duel met de winnaar van het duel tussen VUC uit Den Haag en DHC uit Delft.

De aanloop tegen SC Stadspark verliep enigszins moeizaam, al was Sneek Wit in de openingsfase dicht bij de openingstreffer. De lat stond bij een schot van Gerben Visser echter in de weg en na dik twintig minuten kreeg een goal van Sneker makelij niet de goedkeuring van arbiter Broekman en zijn assistent. In minuut 35 bleef het fluitsignaal echter achterwege, toen Visser alsnog de eerste treffer op het scorebord bracht en daarmee naar later bleek, de ruststand op 1-0 bepaalde.

Met die stand bevonden de gasten zich nog niet in geslagen positie, maar dat zou in de eerste minuten na de thee snel veranderen. Eerst verdween een kopbal van Harvey de Boer over de keeper en drie minuten later tikte Kevin Huitema een voorzet eenvoudig binnen, waarna Joram Smits met een tijdsverschil van opnieuw drie minuten de wedstrijd definitief in het slot gooide.

Het zou deze middag zo’n beetje de laatste actie van Smits zijn want even later werd hij door Jorn Wester afgelost, terwijl Fekadu Toussaint op hetzelfde moment Han Miedema verving. Wester stond nog maar koud binnen de lijnen, toen hij door de vijandelijke linies “wandelde” en met treffer nummer vijf niet alleen zijn, maar ook de laatste van Sneek Wit Zwart scoorde.

​Met die 5-0 zege boekten de wit-zwarten weliswaar de zevende overwinning op rij, maar die indrukwekkende serie bleek zoals hiervoor al werd vermeld, niet voldoende om de felicitaties te ontvangen en om de omweg naar de hoofdklasse te vermijden.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com