Morgen start 11-Stedenwandeltocht

Leeuwarden-Van dinsdag 28 mei t/m zaterdag 1 juni wordt de 73e editie van de 11-Stedenwandeltocht gelopen. Zo’n 800 deelnemers lopen in vijf dagen langs de 11 Friese steden. Een prestatie van formaat.

De deelnemers leggen de volgende dagetappes af: Dag 1 28 mei Leeuwarden – Sloten ca. 49 km Dag 2 29 mei Sloten – Workum ca. 44 km Dag 3 30 mei Workum – Franeker ca. 42 km Dag 4 31 mei Franeker – Dokkum ca. 44 km Dag 5 1 juni Dokkum – Leeuwarden ca. 28 km

Voor het eerst zal de vernieuwde vloot van slaapschepen ingezet gaan worden. 164 wandelaars zullen slapen op deze schepen. Ook wordt er geëxperimenteerd met eten aan boord, in plaats van in grote zalen.

“Het is erg spannend hoe dit gaat verlopen. Het zal een grote invloed hebben op de sfeer van de tocht,” geeft voorzitter Tom Yntema aan. Tijdens de tocht zal er muziek zijn van artiesten en groepen van uit de omgeving, zoals de Sleattemer Kaaien, het Jouster Saxofoonkwartet, Vocal Roses en Hynstewaed. Na de eerste wandeldag is er ook het traditionele Tippelconcert in de Hervormde Kerk van Sloten. De tocht wordt afgesloten met het Blarenbal in de Harmonie in Leeuwarden.

Het startschot voor de etappes zal worden gegeven door: Leeuwarden: Wiebe Wieling, voorzitter Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden Sloten: Fred Feenstra, burgemeester De Fryske Marren Workum: Jannewietske de Vries, burgemeester Súdwest-Fryslân Franeker: Nel Haarsma, wethouder gemeente Waadhoeke Dokkum: Pytsje de Graaf, wethouder Noardeast-Fryslân Het is, tot aan de start, nog mogelijk om op te geven voor de tocht. Het is ook mogelijk één of meerdere dagen deel te nemen. Iedereen die de wandelaars wil aanmoedigen is uiteraard ook van harte uitgenodigd.