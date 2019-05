LSC 1890 met winst en goed gevoel naar play offs

Sneek- Nadat LSC 1890 vorige week in Sint Annaparochie na een sterk herstel nog de punten aan de thuisclub moest laten, anticipeerde de formatie van trainer Erik van der Meulen tegen Hoogezand wel goed. Twee keer maakte “the Blues” een achterstand ongedaan, waarna men in het tweede bedrijf door treffers van Daan Daniëls, Jacco van der Goot en Jocelyn Haaima de zege definitief naar zich toe trok.

De openingsfase van de wedstrijd was dit seizoen al vaker niet de beste vriend van de Snekers. Ook deze middag was dat het geval en na acht minuten keken de blauwhemden door toedoen van Heine Uuldriks al tegen een achterstand aan. Het antwoord kwam een minuut later, toen Daan Daniëls met een fraaie uithaal de thuisclub weer langszij bracht. Lang bleef dat evenwicht echter niet in stand, want nog binnen het kwartier sloeg Uuldriks opnieuw toe.

Vervolgens leek het antwoord opnieuw snel in de maak, doch bij een schot van Marco da Silva hielp de lat Hoogezand een handje en even later lukte het de linksbuiten niet om bij een 100% mogelijkheid de bal tussen de palen te krijgen. Dat laatste lukte Floris Bok wel en zelfs nog beter dan dat, want de middenvelder bracht LSC 1890 nog voor rust op gelijke hoogte. Niet lang na rust bekroonde Daniëls met zijn tweede van de middag een prachtige aanval en vijf minuten later nam LSC 1890 na een voorzet van Marcel de Vries via Jacco van der Goot een voorschot op de overwinning.

Dat voorschot kwam nog even in het geding toen Jimmy Anakotte de aansluiting tot stand bracht. Vervolgens greep Van der Meulen in en bracht hij met Marco Ahmed en Jocelyn Haaima vers bloed binnen de lijnen, terwijl hij even later ook Brian Visser naar het front stuurde. De eerste ingreep zou hem bepaald geen windeieren leggen, want LSC 1890 gaf vervolgens niet veel meer weg, terwijl Haaima met nog een klein kwartier op de klok met de bevrijdende 5-3 de Sneker zege definitief veilig stelde. Met die overwinning op het vooraf als favoriet bestelde Hoogezand beëindigde LSC 1890 dat komend weekeinde aan de play offs begint, de competitie niet alleen als vijfde maar gaat de ploeg toch ook met een goed gevoel richting die toegift.

Foto: LSC1890

Bron: https://pengel.weebly.com