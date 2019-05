Bomvol programma tijdens de Hemelvaartsraces op Speedway Blauwhuis

Blauwhuis- Aanstaande donderdag 30 mei staat het vierde evenement van Speedway Blauwhuis op het programma. Op deze dag kan het publiek een vol programma verwachten. De organisatie verwacht zo’n 160 coureurs. Er wordt gestreden in vijf klassen om de prijzen. Voor de Stockcar F1 en F2 staan er kwalificatiewedstrijden op het programma. Hier kunnen de coureurs punten scoren voor belangrijke wedstrijden later in het seizoen. Voor de Stockcar F1 gaat het om plaatsing voor het Wereldkampioenschap.

Tijdens de finale wordt er gestreden voor om de Frans Twijnstra bokaal. Een prijs met een lange historie op Speedway Blauwhuis. In het kader van het veertigjarig jubileum wordt de race dag afgesloten met een super finale voor de Stockcar F2 klasse.