Black Boys klaart de klus

Lemmer- Zo spannend als vorig seizoen toen Black Boys eerst in “the dying seconds of the game” bij Blue Boys de nacompetitie ontliep, werd het niet meer. Nadat de verlenging van het verblijf in de vierde klasse na vorige week al zo goed als zeker was, verkreeg de formatie van trainer Lars Niemarkt tegen Lemmer al snel een voorsprong en konden de kurk eigenlijk al van de fles.

De deze middag geschorste Dennis Niemarkt zag dat zijn ploeggenoten op sportpark Lemstervaart als snel een stap in de goede richting wisten te zetten. De wedstrijd was namelijk nog maar net in gang gezet, toen Justin Wolfswinkel de 0-1 liet noteren en daarmee de druk voor de Zwartjes tot aanvaardbare proporties terugbracht. Die druk werd bovendien verminderde doordat concurrent de Wâlden in en tegen Nieuweschoot vooralsnog op 0-0 bleef steken.

Na de wisseling van speelhelft duurde het erg lang, alvorens er weer berichten uit “Nijskoat” doorsijpelden maar toen twee treffers an Nieuweschoot op de radar verschenen, was klip en kaar dat Black Boys ook volgende seizoen als vierdeklasser aan het vertrek staat. Dat Lars Niemarkt er vervolgens in de slotfase van de wedstrijd nog 0-2 van maakte, had toen alleen nog statistische waarde, want het ultieme doel i.c. rechtstreekse handhaving was toen al lang en breed bereikt.

Dat ultieme doel – en we merkten dat al vaker op – leek op de zwarte zijde van het Schuttersveld heel lang een utopie, maar evenals voorgaande seizoen ontwikkelde Black Boys zich met behulp van wat belegen paardenkrachten in het voorjaar tot de koning van de eindsprint en die bleek goed genoeg om de klus te klaren en om zoals hiervoor al werd vermeld, de fles te ontkurken.

Bron: https://pengel.weebly.com