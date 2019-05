Sneek Wit Zwart ZM geeft titel extra glans

Sneek – Nadat eerder al Waterpoort Boys met de neus op de feiten werd gedrukt, heeft Sneek Wit Zwart ZM in de laatste wedstrijd van het seizoen ook met duidelijke cijfers met QVC, de nummer twee van de ranglijst, afgerekend. Na een 4-0 ruststand werd het uiteindelijk 5-0 voor de formatie van trainer Niels Boot, die daarmee het seizoen afsloot zoals het een kampioen betaamt.

Voor Age Hains Boersma was het een bijzondere wedstrijd, want de tot verdediger “omgeschoolde” aanvaller van ZET EM sloot zijn carrière af tegen de ploeg, waar het voor hem ooit allemaal begon. Tussen die twee stations lag een route die hem via de zondagtak van Sneek Wit Zwart naar het betaalde voetbal (SC Heerenveen en BV Veendam) voerde. Vervolgens keerde hij terug naar Tinga en na uitstapjes naar Flevo Boys en Harkemase Boys streek hij opnieuw aan de Molenkrite neer. Daar speelde “Boom Boom” nog drie jaar op zondag om vervolgens zijn imposante carrière met twee titels op rij bij Sneek Wit Zwart ZM af te sluiten.

De laatste werd vorige week in Creil al veilig gesteld en omdat QVC zich ook al voor de nacompetitie had geplaatst, was het een wedstrijd om des keizers baard. Een wedstrijd waarin naast Boersma afscheid werd genomen van Aron Doevendans, Rinke Hiemstra en Jorn Popma. Zij zetten een punt achter hun loopbaan of gaan op een lager niveau verder, zulks in tegenstelling tot Sneek Wit Zwart ZM dat volgend seizoen in de voorbeschouwingen en de verslagen als derdeklasser zal optreden.

Het optreden in de laatste confrontatie van 2018-2019 eindigde zoals hiervoor al werd vermeld, in een 5-0 overwinning voor de wit-zwarten. Die zege werd al in de eerste helft beklonken, want na dik twintig minuten zorgden achtereenvolgens Patrick Veenstra, Jesper Zijlstra, Freerk de Jong en Rinke Hiemstra in kort tijdsbestek voor een comfortabele 4-0 voorsprong. QVC stelde daar niet veel tegenover, maar beet na rust iets meer van zich af, Een inzet van Tjerk van der Pol was echter te slap om doelman Jelmer Popma van zijn “clean sheet” te beroven, terwijl de Sneker goalie later bij een uithaal van Hidde Bajema hulp kreeg van de lat. De stand was toen inmiddels 5-0, want in minuut 64 had Geart Hiemstra het voorbeeld van zijn broer gekopieerd en daarmee naar later bleek de eindstand op het scorebord gebracht.

Met die uitslag sloot Sneek Wit Zwart ZM zoals hiervoor al werd vermeld, het seizoen af zoals het een kampioen betaamt en gaf men de titel extra glans, al komt die nog niet in de buurt van de glansrijke loopbaan van “Boom Boom”.

Sneek Wit Zwart ZM – QVC 5-0 (4-0)

​Doelpunten: 1-0 Patrick Veenstra (22.), 2-0 Jesper Zijlstra (27.), 3-0 Freerk de Jong (30.), 4-0 Rinke Hiemstra (35.), 5-0 Geart Hiemstra (64.)

Scheidsrechter: S.L. Oostwoud

​Gele kaart:

​Opstelling Sneek Wit Zwart: Jelmer Popma, Thijs Goes, Age Hains Boersma, Rinke Hiemstra, Patrick Altenburg, Jesse Lee Staalsmid, Daniël Bennik, Jesper Zijlstra, Geart Hiemstra, Freerk de Jong en Patrick Veenstra

Foto’s: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com