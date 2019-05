ONS Sneek ruikt even aan een beter resultaat

Katwijk – ONS Sneek besloot de competitie in Katwijk met een 3-1 nederlaag. Op Nieuw Zuid was Quick Boys met name in de eerste helft oppermachtig en was de 2-0 ruststand eigenlijk een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Na rust was het aandeel van de Snekers groter en na de aansluitingstreffer van Nick Burger leek er heel even iets meer in te zitten, totdat Key Tejan het duel definitief in het voordeel van de blauw-witten besliste.

Die beslissing was voor de thuisclub noodzaak, want de ploeg van scheidend trainer Eric Assink moest na twee nederlagen op rij winnen om zich voor de nacompititie om promotie naar de tweede divisie te plaatsen. Met die opdracht kwam Quick Boys dan ook fel uit de startblokken en dat resulteerde na voorbereidend werk van Jeiy Ravensbergen al snel in een mogelijkheid voor Tim Bloemendaal. Zijn schot verdween rakelings over de goal van Justin van der Dam die vervolgens zag dat Dennis Kaars bij de volgende mogelijkheid de trekker ook niet wist te vinden. De druk van de thuisclub hield daarna weliswaar aan, maar de Snekers kwamen die fase toch zonder averij door, totdat Kaars halverwege de eerste helft vanuit de draai inschoot. Van der Dam moest een rebound toestaan, waarna Chima Bosman de afvallende bal alsnog tegen de touwen werkte (1-0).

Kort daarop ontsnapte ONS aan een grotere achterstand, toen Marc de Kruijs een teenlengte tekort kwam om een voorzet van Kay Tejan te verzilveren. Vervolgens slaagde ook Kaars er na voorbereidend werk van Tejan niet in om alleen voor Van der Dam de marge te verdubbelen en zo leek de tocht naar de kleedkamers één met een marginale achterstand te worden. Op slag van rust moest de formatie uit de Waterpoortstad echter alsnog een keer het hoofd buigen, toen Tim Bloemendaal de bal op aangeven van Dennis kaars onhoudbaar inschoot waarna de Snekers vlak voor teatime bij een inzet op de lat van Marc de Kruis ook nog eens een keer goed wegkwamen.

De ploeg van trainer Paul Raveneau stelde daar in het eerste bedrijf bitter weinig tegenover en kwam niet of nauwelijks van eigen helft af. Pas na dik 35 minuten moest doelman Paul van der Helm bij een kans voor Martijn Barto voor het eerst en voor de enige keer in actie komen. Dat zou echter na rust veranderen, want nadat de eerste kans nog voor Quick Boys was, klopte ONS een aantal keren op de deur. Zo kopte Martijn Barto uit een hoekschop maar rakelings naast en niet veel later verdween een kopbal van dezelfde speler in de grijpgrage handen van Van der Helm.

Na een kwartier werd doelman Van der Dam aan de andere kant weer eens op de proef gesteld, maar de jonge goalie slaagde voor het tentamen door de bal over de lat te tikken. Vervolgens werd een poging van De Kruijs tot hoekschop verwerkt, waarna het spelbeeld uit de eerste helft zich herhaalde. De dominantie van de thuisclub leverde echter weinig mogelijkheden op en ook ONS wist in die fase niet echt voor dreiging te zorgen. Niettemin vond “oranje” via een fraaie en onhoudbare uithaal van Nick Burger de aansluiting.

Daarmee rook ONS heel even aan een beter resultaat, maar het gevoel dat er op Nieuw Zuid misschien toch iets meer voor Noord inzat, verdween al weer snel. Nog geen vier minuten later sloeg Kay Tejan aan de overzijde namelijk toe en met nog een paar minuten op de klok werd daarmee duidelijk, dat Quick Boys aan de opdracht zou voldoen en dat ONS Sneek de competitie met 39 uit 34 als nummer dertien zou afsluiten.

Quick Boys – ONS Sneek 3-1 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Chima Bosman (20.) 2-0. Tim Bloemendaal (42.), 2-1 Nick Burger (85.), 3-1 Kay Tejan (89.)

​Scheidsrechter: L.P.S. Cairo

​Gele kaart:

Opstelling Quick Boys: Paul van der Helm, Tim Bloemendaal (79. Dennis van der Plas), Mohamad Mahmoed, Jeffrey Ket (85. Bert Steltenpool), Joey Ravensbergen, Kay Tejan, Dennis Kaars, Marc de Kruijs (67.Cem Sahin), Raymond Baten, Chima Bosman en Jeroen Tesselaar

​Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Tiemen Landman, Nick Kuipers Serge Fatima, Denzel Prijor, Nick Burger, Michael Lanting (63. Genridge Prijor), Martijn Barto, Frits Dantuma, Jelle de Graaf (63. Ale de Boer) en Yumé Ramos (63. Tom Arissen)

Foto: Quick Boys

Bron: https://pengel.weebly.com