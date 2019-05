Nieuwkomer Jan Teade Nauta springt voor derde keer op rij het verst

It Heidenskip – Jan Teade Nauta heeft voor de derde keer op rij het fierljeppen gewonnen. In It Heidenskip was hij met 19,19 meter opnieuw de sterkste. Bij de vrouwen won Sigrid Bokma met 14,72.

Ysbrand Galama werd tweede met 19,01. Met 18,47 werd Sytse Bokma derde.

Bij de meisjes sprong Femke Rispens uit Niehove (Groningen) 15,47, een persoonlijk record. Ze sprong daarmee verder dan winnares bij de vrouwen Sigrid Bokma. Zij halde 14,72 en was daarmee Marije Reitsma (13,74) en Akke Dijkstra (13,16) voor.

Wietse Nauta won bij de junioren met 17,57. De winst bij de jongens was voor Riemer Durk Krol, die een persoonlijk record van 17,77 sprong.

