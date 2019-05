De 4 Mijl van Sneek in beeld gebracht

Sneek – Onder ideale weersomstandigheden vond vandaag alweer de zevende editie van de 4 mijl van Sneek plaats. Om 13:30 uur was het de beurt aan de allerjongsten met de Rabo Kidsrun en om 15:00 uur was het tijd voor de échte 4 mijl. Opgeteld deden er bijna 900 deelnemers mee. Van de mannen was Geart Jorritsma de snelste. Bovendien liep hij parcoursrecord op de 4 mijl. Van de vrouwen was Susan van Weperen de snelste. Bij de kidsrun 5-7 jaar won Jordy Ruis, van 8-10 jaar was Timo van der Raap de snelste en in de leeftijd van 11-12 jaar won Noa de Boer.