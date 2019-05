fit20 wint Nederlandse Franchise Trofee 2019

Sneek – De Nederlandse franchiseformule fit20 heeft op 23 mei de prestigieuze NFV Franchise Trofee 2019 in de wacht gesleept. Een vakjury voorgezeten door Boris van der Ham heeft als een first-timer twee formules als beste beoordeeld waar fit20 er één van is. Primeur is dat 2 formules die zich inzetten voor een gezonder leven hebben gewonnen. De jury roemde het geduld, inzet en doorzettingsvermogen van de formules. De toename van franchisenemers die zich thuis voelen bij fit20 werd door juryvoorzitter van der Ham het resultaat van volwaardig ondernemerschap genoemd.

fit20 bestaat inmiddels uit 76 aangesloten franchiseondernemers en heeft 140 studio’s waarvan het leeuwendeel in Nederland. Maar ook buiten Nederland heeft fit20 franchiseondernemers: in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Qatar, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en het Caribisch gebied. Voor een Nederlandse franchiseformule is een dergelijke internationale expansie uniek. Er trainen inmiddels meer dan 16.000 mensen bij fit20.

Bij fit20 wordt altijd onder persoonlijke begeleiding op een veilige manier getraind. Door de effectieve manier van trainen duurt de training maar twintig minuten per week. Omkleden is in de gekoelde studio niet nodig. Klanten ervaren vaak impactvolle veranderingen door de training. Zij hebben meer energie, voelen zich sterker en bestaande klachten zoals rugpijn verminderen of verdwijnen helemaal.