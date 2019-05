WV Snits-leden behalen eremetaal bij DK Tijdrijden in Zeijen

Zeijen – Afgelopen woensdag werd in het Drentse Zeijen het Districtskampioenschap Tijdrijden van het district Noord verreden. Er stonden de nodige WV Snits-leden aan het vertrek en zij behaalden een aantal mooie ereplaatsen. Manon de Boer, Aron de Jong en Tsjomme Ozinga wisten in hun categorie zelfs de beste tijd neer te zetten!

Al vroeg op de dag was het de beurt aan de Nieuwelingen en de Junioren, zij moesten een afstand van 12,9 kilometer zien te overbruggen. Nieuweling Hylke de Boer reed in zijn categorie naar de zevende plaats. Bij de Junioren bestond bijna de halve top-10 uit WV Snits’ers. Werner van der Meer uit Woudsend reed met 16:48 naar de tweede tijd, naast hem eindigden ook Jelte Krijnsen (4e), Philip Sijbrandi (6e) en Jelle Bokma (10e) bij de beste tien. Xander van Straten moest het doen met een vijftiende tijd. Hierna volgde de Sportklasse, waar onze vereniging werd vertegenwoordigd door Jan Durk Canrinus. Canrinus reed met 25:13 naar de twaalfde tijd in deze categorie.

Na de Sportklasse volgde het klapstuk van de avond bij de Masters 30+. In deze categorie werden liefst twee podiumplekken en in totaal vijf top-10 plaatsen behaald. Tsjomme Ozinga uit Heerenveen bleek met een tijd van 23:18 de snelste in deze categorie, op de derde plaats eindigde Sneker Laurens Taekema met achttien seconden achterstand op de ongenaakbare Ozinga. Martin Swart (6e), Johannes de Groot (8e) en Bertijn Brijder (9e) behaalden mooie ereplaatsen. Vervolgens kwamen de dames aan de beurt, met wederom een zege voor een WV Snits-lid als gevolg! Manon de Boer uit Leeuwarden eindigde met liefst twintig seconden voorsprong op haar naaste concurrente als eerste, Larissa Drysdale deed het met een zesde plaats ook prima. Cor Visser met een negende stek en Martin de Vries op plaats twaalf waren de WV Snits-afgevaardigden bij de Amateurs.

Tot slot nog twee categorieën, de Beloften en de Elite. De tijdrit voor de Beloften leverde de derde WV Snits-zege van de avond op. Leeuwarder Aron de Jong reed een tijd van 21:45 en dat bleek ruimschoots genoeg om op het hoogste schavot van het podium plaats te mogen nemen. Hierna de Elite. René Hooghiemster kon na zijn prachtige overwinning in de Omloop der Kempen niet weer zijn handen in de lucht steken, hij eindigde als zesde. De nummer twaalf in deze categorie was Daniel Elzinga.

De volledige uitslag is te vinden op de website van de KNWU, foto’s op de fotopagina van Cycle Sport Groningen en op hun Facebook- en Twitter-pagina.

Foto door: Erik Homan (@homanfotografie)