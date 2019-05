VC Sneek versterkt selectie met Danique Aardema en Mable Hengeveld

Sneek – Na het succesvolle seizoen 2018-2019, waarin de dames van VC Sneek 2e zijn geworden in de Eredivisie, is het team voor het nieuwe seizoen bijna compleet. Danique Aardema komt als spelverdeler bij het team en Mable Hengeveld als passer-loper.

Danique Aardema (21) heeft tot haar 19e in Emmen gevolleybald en heeft de laatste jaren in het buitenland gespeeld (Spanje en Duitsland). Het afgelopen seizoen kwam ze uit voor SCU Emlichheim in de 2e Bundesliga. Danique is 4e jaars student International Business and Languages.

Mable Hengeveld (23) heeft de jeugdopleiding van het toenmalige Martinus doorlopen en speelde de afgelopen 6 jaar als passer-loper voor PDK Huizen (Topdivisie). Mable is docent Wiskunde.

Zowel Danique als Mable zien ernaar uit om het komend seizoen voor VC Sneek te volleyballen. Danique: “Ik wil mijzelf als persoon en speelster graag verder ontwikkelen en het maximale uit mijn volleyballoopbaan halen. Bij VC Sneek spelen veel goede en getalenteerde speelsters en de club heeft een uitstekende staf. De afgelopen jaren heeft het team bovendien goed gepresteerd en ik denk dat ik daarom bij VC Sneek uitstekend op mijn plek zit volgend seizoen!”.

Mable: “Ik ben erg gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen en dat past perfect bij de topsportomgeving die VC Sneek kan bieden. Het is altijd mijn ambitie geweest om in de Eredivisie te spelen en de mogelijkheid om dat nu bij VC Sneek te doen is voor mij een prachtige kans. Er staat een uitstekend team aan speelsters en staf, die plezier in en passie voor het volleybal uitstralen. Een professionele én fijne omgeving waarin ik me snel thuis zal voelen!”.

Danique en Mable zijn de afgelopen week bij VC Sneek gestart met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Helaas heeft Mable tijdens de training een vervelende enkelblessure opgelopen, waarvan op dit moment nog onduidelijk is hoe lang het herstel zal duren.

Het bestuur van VC Sneek is blij met de komst van beide speelsters en wenst hen veel succes bij VC Sneek. Tevens wenst het bestuur Mable een spoedig en goed herstel.