Nyck de Vries wint op imponerende wijze de hoofdrace in Monaco

Monaco – Nyck de Vries uit Uitwellingerga heeft op adembenemende wijze de hoofdrace in Monaco gewonnen. De Formule 2-coureur kwam in een bizarre race als eerste over de streep. Hij begon in Monaco vanaf pole position en gaf die eerste plek tijdens de race niet meer uit handen. Door deze overwinning is de Vries slechts 1 punt verwijderd van leider in de stand, Latifi, die vandaag niet in de punten eindigde.

De coureur van ART Grand Prix was twee jaar geleden al een keer de beste in de sprintrace in Monaco. Dat was toen zijn eerste zege in de Formule 2. Door zijn winst van vrijdag staat de Vries nu op zes overwinningen in de F2. Dit seizoen stond hij al drie keer op het podium. De Fries won twee weken geleden de sprintrace in Barcelona en werd tweede bij de hoofdrace in Bakoe.

Morgen staat de sprintrace op het programma, waarbij de startvolgorde wordt omgekeerd Dit betekent dat de Vries als achtste zal starten.