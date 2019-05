Tweede editie Swit&Sit Rin in Itens

Itens- Zaterdag 15 juni 2018 wordt de 2e editie van de Swit&Sit Rin georganiseerd worden. Drie thema’s staan hierbij centraal: Mienskip, bewegen en gezelligheid. Toen vier enthousiaste amateur- hardlopers in Itens onafhankelijk van elkaar opperden dat een hardloopevenement eigenlijk ook in de mooie “Greidhoeke” georganiseerd zou moet worden, was het idee snel geboren: de Swit & Sit- Rin in Itens. Een hardloopevenement waarbij Mienskip, bewegen voor jong & oud en gezelligheid de dragende krachten zijn. Earst switte, dan sitte. Vorig jaar was de eerste editie, nu dit succesvol bleek, tijd voor een vervolg op 15 juni aanstaande.

Het concept is verder uitgewerkt en na een succesvolle eerste editie met ruim 100 deelnemers wordt op

zaterdag 15 juni 2019 de tweede Swit & Sit- rin georganiseerd, vanaf het sportveld in Itens. Voor jong en

oud is het hardloopevenement: 1 & 2 kilometer voor basisschooljeugd, 5 & 10 kilometer voor volwassenen.

Het evenement wordt nadrukkelijk mét de mienskip (de lokale dorpsgemeenschap) georganiseerd. Uit de

organisatie van diverse evenementen in het verleden, zoals de Slachtemarathon en de Lytse Doarpenrintocht, is gebleken dat de kracht van de Mienskip in de 4 doarpen ongekend is.

Zo wordt een beroep gedaan op een groot aantal vrijwilligers in bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, de

catering, de organisatie en de logistiek rond het parkeren en de aankleding van de route. Maar ook lokale

bedrijven en verenigingen spelen, al dan niet in natura, een rol van betekenis. Zo sponsort de

kaatsvereniging K.f. Itens eo. de ontvangst- en finishtent en heeft het lokale vormgevingskantoor ‘Merk

aan de winkel’ kosteloos het prachtige logo ontworpen.Gezelligheid komt ook in het evenement aan bod.

Het is een evenement, waarbij er na inspanning tijd gemaakt moet worden voor ontspanning en ontmoeting. Daarom: Earst switte, dan sitte. Natuurlijk loopt niet iedereen hard, maar uitgangspunt voor dit evenement is om de drempel om te gaan hardlopen te verlagen. Juist door te gaan hardlopen met de mensen uit je omgeving, ontmoet je elkaar en zorgen we voor verbinding. In de periode voorafgaand aan de Swit& Sit-rin is een trainingsschema verstrekt aan de beginnende hardloper en er wordt ook wekelijks getraind om tot een verantwoorde loop te komen.

De gezelligheid is er ook in de start- en finishtent op 15 juni. Alle inwoners, familie en vrienden worden

uitgenodigd om de deelnemers te supporteren, samen te komen ‘sitten’ en aanwezig te zijn bij dit unieke

evenement. Dit jaar is er nog meer ruimte voor vertier in de tent en zal het “Mienskip”- gevoel nog meer

aandacht krijgen.

Het evenement wordt georganiseerd voor jong en oud en iedereen kan meedoen. Opgeven kan via

www.mijninschrijving.nl of via switsitrin@gmail.com.