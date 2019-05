SWZ en Black Boys organiseren gezamenlijk het L.O.S.T. toernooi op 24 mei

Sneek- Morgenavond organiseren Black Boys en SWZ het welbekende L.O.S.T. (League Old Sneek Training) -toernooi op het complex van SWZ, de voorbereiding hierop is inmiddels gestart. Dit evenement is gestart bij SWZ en wordt al jarenlang wisselend georganiseerd door de diverse Sneker clubs. Hetgeen ook de opzet hiervan was.

Het doel is om de (oudere) leden van de diverse deelnemende verenigingen (uit Sneek en regio) een leuke avond te bezorgen. De volgende leeftijdscategorieën, 40+, 50+ heren en 35+ dames doen mee, en met ingang van dit jaar zullen er ook 4 Walking Football teams deelnemen. Waaronder de teams van sc Heerenveen en sc Cambuur. De nababbel in de kantine is het meest belangrijk!

Het is de bedoeling om dit 1x per jaar te organiseren, in principe in de maand mei.

Even in het kort wat info m.b.t. deze trainingspartijtjes:

7 tegen 7 op ’n 1/2 of ’n 1/3 (hoofd) veld

Geen scheidsrechter

Pupillengoaltjes

Officiële tenues zijn niet noodzakelijk, trainingspak en hesjes mogen ook

Onbeperkt wisselen

Er worden geen standen genoteerd of bijgehouden

Speeltijd ± 25 min incl. veld wisselen

Ieder team speelt minimaal 2 partijtjes maar liefst 3. Per leeftijdscategorie mag één speler (speelster) “iets” jonger zijn. Er zijn voor de teams geen inschrijfkosten aan verbonden. En na afloop is er, naast de muziek, voor iedereen kaas & worst, en natuurlijk zijn toeschouwers van harte welkom.

https://www.facebook.com/lostsneek/