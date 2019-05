Lucky Ajax komt zaterdag naar Langweer

Langweer- Juli 1983, het kampioensteam van seizoen 82/83 streek in de voorbereiding neer in Langweer, o.a. met Vanenburg en Van Basten. Het streekelftal van Langweer met spelers uit de omgeving met voor de omgeving aansprekende namen als Drost, Hoekstra en Van der Leest. Een alleszins acceptabele uitslag: 1-6 voor Ajax.

Voetbal en Watersport gaan hier nauw samen.

Ajax is voor velen de club van Nederland, Langweer is voor velen het watersportdorp in Friesland. Voetbal en watersport gaan hier nauw samen. Langweer is een kleine vereniging, twee seniorenteams. De jeugd speelt samen met de jeugd van de buurdorpen Sint Nicolaasga en Idskenhuizen. In totaal 250 jeugdleden, voetballend onder de naam SJO RVC. Samenwerking en plezier brengt resultaat, is hier het credo. Voetbal brengt jong en oud samen, dat is ook de reden dat de jeugd van SJO RVC betrokken wordt bij de wedstrijd. De jo8 en jo9 verzorgen de line-up. De spelers van jo10, jo11 en jo12 strijden om de penaltybokaal met in de pauze de grote finale.

Namen team Lucky Ajax



De wedstrijd tegen Lucky Ajax is voor Langweer een grote eer. Zonder iemand tekort te doen, veel respect voor Mister Ajax, Sjaak Swart. De eerste namen van de spelers die komen spelen zijn bekend gemaakt: Sjaak Swart, Simon Tahamata, Kiki Musampa, Kevin Bobson, Brutil Hosé, Dennis Gerritsen, Derk Boerrigter en Tarik Oulida. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Goed doel

Aan de wedstrijd is ook een goed doel verbonden. De Edwinstichting. De Edwinstichting biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om te genieten in en van Langweer. Voor meer informatie over Edwin Stichting kunt u de website: www.edwinstichting.nl bezoeken.

Praktische zaken

Datum: 25 mei 2019

Tijd: 17.00 uur

Locatie: Sportcomplex ’t Tsjillân, Tsjillanleane 27, 8525 GP te Langweer

Entree: jeugd van 6 t/m 17 jaar: € 5, volwassenen: € 10.