Jan Teade Nauta wint fierljeppen in Grijpskerk

Grijpskerk-De tweede fierljepwedstrijd van het seizoen is woensdagavond gewonnen door Jan Teade Nauta uit IJlst. In de finale ljepte hij naar een afstand van 19.63 meter en daarmee ook naar de winst. De strijd om de tweede plaats was erg spannend; Sytse Bokma uit Hindeloopen (19.22) was uiteindelijk beter dan Freark Kramer uit It Heidenskip (19.21).

Opmerkelijk was dat alle winnaars in de verschillende categorieën afgelopen week in Buitenpost ook wonnen. Zo pakte Sigrid Bokma uit Hindeloopen met een afstand van 14.91 meter de winst bij de vrouwen. Dinsdag was Marrit van der Wal in de tweede klasse verreweg de sterkste vrouw. Ze won toen met 15.18 meter.

Bij de junioren was er een eerste plaats voor Wietse Nauta uit IJlst (17.45). Bij de jongens won Rutger Haanstra uit It Heidenskip (16.96) en bij de meisjes ljepte Femkes Rispens uit Niehove (12.86) het verst.

Foto: Omrop Fryslân, Freark Wijma

Bron: https://www.omropfryslan.nl/