Waardige herdenking Razziawedstrijd van 75 geleden

Sneek- Vooraf had Peter van der Meeren, auteur van het razziaboek ’21 man’, gehoopt dat er op zijn minst 1000 toeschouwers naar de herdenkingswedstrijd tussen een elftal uit Sneek en uit Haarlem zouden komen. Het werden er 1500! Nadat ’s middags het monumentale boek officieel was gepresenteerd was er dus gisteravond een indrukwekkend herdenkingsprogramma waarvan de wedstrijd een onderdeel was. Vooraf speelde het Stedelijk muziekkorps, onder leiding van Tsead Verbeek, net zoals 75 geleden het Sneker korps speelde.

Het was een prachtig en ontroerend moment toen door een erehaag van de beide elftallen de Sneker voetbaliconen Mr. Ane van der Werf (ooit FVB-voorzitter) en Libbe Nauta (legendarische voetbalscheidsrechter) naar de middenstip liepen. Elkaar ondersteunend, trouwe makkers die inmiddels de negen kruisjes op de rug hebben. Zij waren er 75 jaar geleden bij toen de razzia plaatsvond, levende getuigen van die angstige gebeurtenis waarbij 21 jonge mannen opgepakt werden door de Duitsers. De minuut stilt, het arbitrale trio in colbertjasjes ( net als toen) en de prachtige outfit van de voetballers met het logo van het boek, alles tot in de puntjes verzorgd.

Wie er gisteravond ook bij waren, dat waren de talloze familieleden van de ’21 man’. Allemaal gingen ze met het vuistdikke boek naar huis, waarin de verhalen over hun (groot-)vader, broer enz. opgeschreven staan. Peter van der Meeren heeft de ’21 man’ een gezicht gegeven.

Dat er gisteravond gevoetbald werd, was in wezen maar bijzaak. Dat het team uit Sneek, met SC Heerenveenspeler Michel Vlap in de gelederen, na een 3-0 ruststand (doelpunten van tweemaal Patrick Zijda en 1 keer van uitblinker Jan Dommerholt) met 3-5 verloor tegen een elftal uit Haarlem deed er niet toe.

Het ging gisteravond om het herdenken en dat gebeurde op een waardige en stijlvolle manier, waarvoor gastheer LSC1890 een grote pluim verdiende. Na afloop van de wedstrijd zette Peter van der Meeren tientallen handtekeningen in ‘zijn’ boek en werden er opnieuw verhalen verteld: opdat wij niet vergeten!

Foto’s Henk van der Veer