Team Bogerman Technasium zoekt nog sponsors Young Solar Challenge

Sneek- In onderstaande brief doen leerlingen van het SCG Bogerman Technasium verslag van hun eerste wedstrijd van de Young Solar Challenge. Ook doen ze nog een oproep voor sponsors.

“Wij zijn leerlingen van het CSG Bogerman Technasium te Sneek. Jaarlijks doet onze school mee aan de Young Solar Challenge. Dit is een wedstrijd waarin jongeren tegen elkaar racen in zelf gebouwde zonneboten. Iedereen krijgt hetzelfde bouw pakket om je boot mee te bouwen. De wedstrijd kan je dus winnen door beter te bouwen dan andere teams, door tactieken toe te passen of innovaties toe te voegen.

In het weekend van 10 en 11 mei hebben wij de eerste wedstrijd gewonnen en zijn nu de leader van dit evenement. Wij hebben met 2 boten meegedaan. Boot 61 onder de naam CSG Bogerman II hebben wij dit jaar gebouwd en zijn we 1ste mee geworden in het geheel klassement en gedeeld 1ste in de sprint. Boot 40 onder de naam CSG Bogerman I is vorig jaar gebouwd door het team van dat jaar hier zijn we 5de mee geworden in het geheel klassement.

Er volgen nog 3 wedstrijd weekenden namelijk: 31 mei en 1 juni in Akkrum, 14 en 15 juni in Heusden en 21 en 22 juni in Purmerend. De eerste dag in Harlingen werden de boten gekeurd op veiligheid en regelgeving, zo moest er bijvoorbeeld een brandblusser in zitten. De schippers moesten een aantal testen doen zoals: dat ze binnen 5 seconden uit de boot moesten zijn en ze moesten een zwemtest doen. Ook was er ‘s avond een palaver over de wedstrijd van de volgende dag. Hier gaf de organisatie aan hoelang we moesten varen en legden het nodige nog uit. De tweede dag werden de boten naar de grachten toe gereden, waar ze met een kraan het water in werden gelaten. Het eerste onderdeel van de wedstrijd was time trail. Alle boten werden in 2 groepen opgedeeld. Eerst moest iemand van het team een kilometer hardlopen en vervolgens de boot aantikken, zodat de boot weg mocht. 5 minuten na het starten van de eerste groep begon de tweede groep. De boten moesten 15 kilometer varen. Belangrijk was hier dan ook dat je je accu’s niet meteen leeg voer.

Het tweede deel van de wedstrijd was de sprint. Er was eerst nog een periode dat de boten in de zon konden opladen voordat de sprint begon. Tijdens de sprint racete je tegen iemand anders. Je moest een relatief kleine afstand afleggen en zoals de naam het al zegt moest je erg snel varen. Net zoals de time trail gelde hier dat wie de snelste de afstand aflegde de winnaar was. De dag eindigde met een prijsuitreiking, waar de winnaars van de onderdelen en het geheel klassement bekend werden gemaakt.

Sponsoren

Zelf zijn wij nog op zoek naar sponsoren voor Yellow Top S4.2L 55ah accu’s. U kunt contact met ons opnemen via matthijsdebruin@hotmail.com als u geïnteresseerd bent om te sponsoren. Elke donatie is welkom en kunnen we goed gebruiken, omdat de Young Solar challenge een wedstrijd is met veel kosten. Bij een bijdrage tot €100 zal er een sticker met uw logo op de boot komen. Bij een bijdrage van €100 of meer zal er ook een sticker met logo op de trailer komen, die door het hele land reist.”