Jeugd Zomer Tennis bij NOMI

Sneek- Wil je weten of tennis iets voor je is? Kom dan kennismaken met tennis, speciaal voor de jeugd. Tennisvereniging NOMI biedt na een groot succes vorig jaar, opnieuw Jeugd Zomer Tennis aan; 5 lessen en vrij spelen op de buitenbanen.

Speciaal voor de jeugd tot 8-12 jaar is het mogelijk om kennis te maken met tennis en de club. Voetballers, volleyballers, hockeyers en andere sporters die nieuwsgierig zijn naar tennis kunnen in de zomerstop een korter tenniscursus volgen en in de zomermaanden vrij spelen op de buitenbanen van NOMI. Op die manier kun je lekker buiten blijven sporten in de zomer. De Jeugd Zomer Tennis Actie is een compact lidmaatschap in de maanden juni, juli en augustus waarbij spelers vrij kunnen tennissen wanneer het hen uitkomt. Daarnaast volgen de spelers 5 tennislessen, vanaf woensdag 6 juni tot 11 juli, onder begeleiding van een gecertificeerde trainer van Tennis Academie Friesland. Je kunt meedoen met gewone sportkleding en leenrackets zijn aanwezig op de club.

De kosten voor de Jeugd Zomer Tennis actie zijn: €59,50. Wil je meedoen of meer informatie? Mail dan je gegevens naar: jeugd@nomi-sneek.nl onder vermelding van jeugd zomer actie.