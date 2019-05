De bal rolt weer …. voorbeschouwing 25 en 26 mei 

Sneek- Het hoogtepunt vond plaats in Creil, waar Sneek Wit Zwart ZM de al weken verwachte titel definitief in de wacht sleepte. De andere zaterdagclubs i.c. ONS Sneek en Waterpoort Boys beleefden een mindere dag, waarbij het verlies van de oranjehemden wel een beetje zuur was. Ook de ontwikkeling bij het duel SVBO – Emmen was zuur en wel voor Sneek Wit Zwart dat daardoor de hoofdklasse vrijwel zeker via de nacompetitie moet zien te bereiken. Ook LSC 1890 dat van Sint Annaparochie verloor, heeft dat toetje nodig, terwijl Black Boys zichzelf tegen Nieuweschoot zo goed als zeker een vrijwaringsbewijs verschafte.

Komend weekeinde zijn alleen nog de duels van Sneek Wit Zwart tegen SC Stadspark en van Black Boys tegen Lemmer van belang, al is het in het geval van de wit-zwarten waarschijnlijk een kwestie van hopen tegen beter weten in. Voor ONS Sneek, Sneek Wit Zwart ZM. Waterpoort Boys en LSC 1890 is het een zaak van uitspelen en hebben de laatste lootjes deze keer weinig gewicht.

Quick Boys – ONS Sneek

Zaterdag 25 mei 2019 – 14.30 uur

Sportpark Nieuw Zuid – Katwijk

Na de openingsfase was de Sneker derde divisionist minimaal gelijkwaardig en in sommige fasen zelfs beter dan de tegenstander. ONS Sneek had in de uitzwaaiwedstrijd tegen DVS ’33 Ermelo dan ook zeker een punt en misschien wel meer verdiend. Toch zorgde het verlies niet voor bedrukte gezichten, maar overheerste vooral het gevoel dat men niet voor de topploegen in de derde divisie onderdoet.

Komende zaterdag wacht met Quick Boys al weer zo’n gigant en ​in de heenwedstrijd wist men de grootmacht uit Katwijk een helft lang ook heel aardig bij te benen. Na rust was het echter eenrichtingsverkeer en werd het duel door treffers van Kay Tejan en Jesse van Nieuwkerk alsnog in het voordeel van de gasten beslist. Die waren een seizoen eerder in beide duels wel heer en meester, nadat ONS zich in het seizoen 2016-2017 in beide confrontaties op ooghoogte bevond en aan het thuisduel een punt overhield.

Quick Boys was dit seizoen lang in de race om eremetaal, maar liet na de winterstop iets te vaak punten liggen. Zo ging men onderuit tegen ASWH, HSV Hoek, Jong FC Groningen, VVOG en afgelopen zaterdag ook bij ODIN ’59. De club die in 1991, 1992 en 2014 kampioen bij de zaterdagamateurs werd en na de laatste twee titels ook algeheel landskampioen werd, moest derhalve Noordwijk voor laten gaan en promotie naar de tweede divisie is alleen nog via de tweede plek en de weg van de nacompetitie mogelijk.

Met betrekking tot die tweede plek is het overigens nog spannend, want na de al genoemde nederlaag tegen ODIN ’59 en de winst van DVS ’33 Ermelo op ONS Sneek is de ploeg van de Veluwe de Katwijkers tot op één punt genaderd. Voor Quick Boys dat in de (eventuele) play offs niet over de van FC Lisse overgekomen Martin van Eeuwijk kan beschikken (overschrijving niet rechtsgeldig) en dat na dit seizoen afscheid neemt van o.a. Kevin Maynard (Alphense Boys), Jesse van Nieuwkerk (GVVV), Kay Tejan (Kozakken Boys) en van trainer Erik Assink – hij wordt opgevolgd door Edwin Grünholz – staat er zaterdag dan ook het nodige op het spel en is een overwinning niets minder dan een must.

​Dat laatste geldt zeer zeker niet voor de club uit de Waterpoortstad, die maandag jongstleden aangaf met behulp van investeerders de haalbaarheid van een multidisciplinaire accommodatie in Harinxmaland te onderzoeken. Voor hen heeft het duel op Nieuw Zuid in beginsel weinig betekenis. De oranjehemden eindigen of als twaalfde of als dertiende en hoeven al enige weken niet meer verder achterom te kijken. De Snekers kunnen dan ook vrijuit voetballen en zouden nu de thuisclub moet, wel eens veel ruimte kunnen krijgen. Wellicht kan ONS nu de druk er bij Quick Boys vol op staat en die ploeg de laatste weken niet in beste doen lijkt, daarvan profiteren en wordt het gevoel dat men zich met de “toppers” in de derde divisie kan meten, dan opnieuw bevestigd.

Sneek Wit Zwart – SC Stadspark

​Zondag 26 mei 2019 – 14.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Concurrent Emmen leek tot vijf minuten met een lege buidel uit Barger Oosterveld te moeten vertrekken. Op de valreep sleepte men echter toch nog een punt uit het vuur. Die Houdini-act was zuur voor Sneek Wit Zwart, want anders was men met een gelijk aantal punten en met kans op de titel aan de laatste competitiewedstrijd tegen SC Stadspark was begonnen.

De titel wordt nu een moeilijk verhaal, want Emmen ontvangt zondag Nieuw Buinen en het ligt niet in de lijn der verwachting dat men tegen die tegenstander punten laat liggen, iets wat overigens ook geldt voor Sneek Wit Zwart dat komende zondag de nummer elf van de ranglijst i.c. SC Stadspark ontvangt. De Snekers zijn sinds de remise tegen Heerenveen en de moeizame winst op GRC Groningen zo scherp als een mes en sneden zowel tegen VKW, Emmen, FVC, WVV als tegen Nieuw Buinen door de boter, al was die bij Emmen niet echt zacht.

​Die indrukwekkende reeks was zoals hiervoor al werd vermeld, echter niet voldoende om komende zondag als (gedeeld) koploper aan de laatste speelronde te beginnen en dat is onder meer te wijten aan de nederlaag die men eerder tegen SC Stadspark leed. Medio oktober van het vorig jaar liep Sneek Wit Zwart in de slotfase twee keer in het mes en gelet op de kansen deed men zichzelf met de 3-1 nederlaag duidelijk tekort.

SC Stadspark dat in 2014 uit een fusie tussen Gronitas en De Vogels ontstond, werd in het seizoen 2015-2016 met overmacht kampioen in de derde klasse C en promoveerde twee seizoenen later via de nacompetitie naar de eerste klasse. De verwachting was dat de ploeg die in de tweede klasse veruit het beste voetbal liet zien, ook een niveau hoger een factor van belang zou worden. Het “debuut” in de eerste klasse verliep echter moeizaam en na 25 wedstrijden is men met 23 punten nog allerminst verzekerd van een langer verblijf in één F. Met dat puntentotaal heeft men namelijk maar een marginale voorsprong op de promotie-/degradatieplekken die momenteel door Noordster en GAVC worden bezet, en heeft men zondag een punt nodig om de dans te ontspringen.

Gelet op de vorm waarin Sneek Wit Zwart de laatste weken verkeert, en op het feit dat men zich ongetwijfeld wil revancheren voor de nederlaag die men eerder in Groningen leed, ligt dat niet in de lijn der verwachting, tenzij er na de zure ervaring van afgelopen zondag iets bij de formatie van trainer Germ de Jong iets is geknakt en men het geloof in een goede afloop heeft laten varen. Dat laatste kunnen we ons echter niet voorstellen, want De Jong kennende zal hij de hiervoor al gememoreerde en indrukwekkende reeks voor eigen publiek absoluut van een mooi slot willen voorzien.

LSC 1890 – Hoogezand

Zondag 26 mei 2019 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

LSC 1890 dat gisteren op waardige wijze de razzia van 21 mei 1944 herdacht, kreeg de kansen en de tegenstander de punten. Wat dat betreft was het tegen Sint Annaparochie min of meer “the same old song”. Met het oog op de naderende play offs ijkt het niet onverstandig om dat nummer uit de Wurlitzer te verwijderen, want anders wordt een hels karwei om de nacompetitie met promotie naar de eerste klasse af te sluiten.

De heenwedstrijd tegen Hoogezand, de tegenstander van komende zondag, was alles behalve een hels karwei. In tegenstelling tot vorig seizoen toen de rood-zwarten twee keer met nipt verschil van de Snekers wisten te winnen, was LSC 1890 eerder dit seizoen dankzij twee treffers van Floris Bok en ééntje van Lars Bos de meerdere van de Groningers.

Die wedstrijd vond echter plaats in een fase, waarin de oude dame de lakens uitdeelde en waarin LSC 1890 een aantal weken later de eerste periodetitel voor zich opeiste. Sindsdien is er echter het nodige veranderd. Waar de toenmalige koploper is afgegleden naar plek zes, klom Hoogezand op naar positie twee en die plek is inmiddels goed genoeg om aan hetzelfde slotdiner als LSC 1890 aan te schuiven. Dat dankt de ploeg van trainer Marschall Pourier niet in de laatste plaats aan de prestaties van na de winter. Nadat men bij de hervatting nog van LAC Frisia 1883 verloor, leverde men namelijk met negen zeges en twee puntendelingen een bijkant perfecte serie af.

Bij die reeks was een niet onbelangrijke rol weggelegd voor Heine Uuldriks die met 31 treffers goed is voor bijna een derde van de productie van tot nu toe 96 goals (!), terwijl het aandeel van Peter van Son en Justin Slor met resp. 19 en 18 hits eveneens niet onvermeld mag blijven. De 29-jarige Uuldriks die zijn voetballoopbaan bij ZNC in Zuidbroek begon en die inmiddels 179 keer doel trof, keerde na omzwervingen bij Harkemase Boys en Staphorst aan het begin van dit seizoen op het ouwe nest terug en met hem lijkt Hoogezand een serieuze kandidaat voor promotie naar de eerste klasse.

Of LSC 1890 een serieuze kandidaat is, dient afgewacht te worden. Wanneer we de wedstrijden in de voorbije maanden in ogenschouw nemen, zijn we geneigd die vraag ontkennend te beantwoorden. De prestaties van de blauwhemden waren gewoon niet constant genoeg met af en toe zelfs pijnlijke uitglijders. Gelet op de mogelijkheden heeft het er bovendien alle schijn van dat de ploeg van trainer Erik van der Meulen de echte killersmentaliteit ontbeert. Maar wie weet, weet LSC 1890 in de nacompetitie toch te verrassen. Eerst moet men zondag echter maar eens de killers van favoriet Hoogezand tegen houden en als dat lukt, dan zijn we zeker geneigd onze mening bij te stellen en klinkt er op zeker een ander nummer uit de Wurlitzer.

Sneek Wit Zwart ZM – QVC

Zaterdag 18 mei 2019 – 14.30 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Het had een geweldige apotheose van het seizoen kunnen zijn, maar de wedstrijd tussen Sneek Wit Zwart ZM en naaste belager QVC doet er vanuit beider perspectief niet meer toe. De formatie van trainer Niels Boot verzekerde zich immers vorige week al van het belangrijkste kleinood en van promotie naar de derde klasse, terwijl QVC al zeker is van deelname aan de nacompetitie.

De Quick Valken Combinatie neemt als nummer twee namelijk de periodetitel van Sneek Wit Zwart over en krijgt evenals Waterpoort Boys langs de route van de nacompetitie een herkansing. Met het vizier op die seizoensverlenging is de vraag opportuun, of QVC komende zaterdag wel alles uit de kast zal halen, iets wat men eerder in de heenwedstrijd wel deed. Toen leek de ploeg van trainer Ype Haytema na defensief geklungel aan Sneker zijde op weg naar een regelrechte stunt, maar wist Geart Hiemstra met een late treffer de averij voor Sneek Wit Zwart enigszins binnen de perken te houden, al werd die even later door een rode kaart voor Jesse Lee Staalsmid weer wat aangedikt.

Sinds die remise bleef QVC in de strijd om de bovenste plaatsen continue op het vinkentouw zitten en voerde men zelfs een periode de ranglijst aan. Eind maart/begin april liet men tegen SC Bolsward, Delfstrahuizen en Waterpoort Boys echter kostbare punten liggen en was de hoop voor wat betreft de titelstrijd vervolgens op laatstgenoemde club gevestigd. Die kwam er tegen Sneek Wit Zwart ZM echter niet aan te pas en daarmee verdween de apotheose definitief achter de einder en doet de wedstrijd van zaterdag zoals hiervoor al werd vermeld, er niet meer toe.

Hoewel de schaal en bijbehorende medailles vorige week al werden uitgereikt, zal de eigen supportersschare de viering van het kampioenschap van Sneek Wit Zwart ZM dat afgelopen zaterdag in de kampioenswedstrijd zoveel mogelijk acteurs in het succes liet delen, naar verwachting nog eens dunnetjes overdoen . Een huldiging die meer dan verdiend is, want de ploeg van trainer Niels Boot was dit seizoen de beste en om met Louis van Gaal te spreken niet alleen van Sneek, maar ook van Bolsward, Creil, Delfstrahuizen, Makkum, Nagele, Opppenhuizen-Uitwellingerga, Sint Jansklooster, Sleat, Stavoren en Tollebeek.

De cijfers waren dan misschien iets minder indrukwekkend dan vorig seizoen, maar kwamen met tot nu toe 49 punten uit 21 wedstrijden en 81 voor en slechts 21 tegen wel een heel eind in die richting. Met die cijfers is Sneek Wit Zwart ZM – en de concurrentie zal dat zonder meer beamen – dan ook de terechte kampioen en die tweede titel op rij mag wat ons betreft gerust twee keer gevierd worden.

SC Bolsward – Waterpoort Boys

Zaterdag 25 mei 2019 – 14.30 uur

Sportpark Het Bolwerk – Bolsward

Wie Waterpoort Boys in de voorbije twee wedstrijden zag worstelen, zal van mening zijn dat de hoofdmacht van de Sneker volksclub in de komende play offs om promotie naar de derde klasse weinig kans maakt. Het voetbal was uitermate pover en bij lange na niet van het niveau om het optreden in de nacompetitie tot een successtory te maken, laat staan om in de derde klasse mee te draaien.

Dat was oktober vorig tegen SC Bolsward wel anders. Toen was de Wéé Péé Béé oppermachtig en schreven de Snekers dankzij treffers van Richard Hamstra, Marcel Hempenius, Mohammed Hasan Arsandar en Ron Huitema een 4-1 zege op hun naam. Of laatstgenoemde twee komende zaterdag bij de return van de partij zijn, is echter hoogst twijfelachtig. Huitema is al langere tijd uit de roulatie en Arsandar moest afgelopen zaterdag al na een dik half uur met een blessure naar de kant. Daartegenover staat dat trainer Janco Croes op sportpark Het Bolwerk wel weer over Romano Pasveer (terug van een schorsing) kan beschikken.

Na de fusie in 2013 leefde op dat sportpark de gedachte dat de samensmelting ook sportief voor betere tijden zou zorgen. De vlucht naar voren kwam vooralsnog echter niet van de grond en ook dit seizoen zit een stap hoger er niet in. De SC staat met nog één speelronde te gaan met 26 punten op de zevende plek en dus ver weg van prijzenpot. Aan de andere kant kwam men dit seizoen ook nooit in de problemen en hees men al enige weken terug het sein “veilig”. Daarmee verdween getuige resultaten echter ook het heilige moeten en daarna wist de ploeg van scheidend trainer Mayco Schulte zich alleen nog tegen “buurman” Makkum op te laden.

Die ploeg moet in de ogen van voorzitter Arno Wip op termijn op een verbeterde accommodatie spelen. In dat kader ontvouwde SC Bolsward zo viel in Groot Bolsward-IJsselmeerkust te lezen, onlangs de plannen voor een update van Het Bolwerk, waarbij bovenop een supermarkt wordt gevoetbald en waarbij verder wordt gedacht aan samenwerking met scholen op het gebied van lichamelijke oefening en met zorginstanties op het gebied van bijv. dagbesteding voor mensen met een beperking.

Wat dat betreft is het initiatief van ONS, waarbij de haalbaarheid van een multidisciplinaire accommodatie in Harinxmaland wordt onderzocht, bepaald niet nieuw. Dat initiatief dat door sommigen in Súdwest Fryslân vooral als verpakking van de eigen verhuiswens werd aangemerkt, valt overigens wel te begrijpen. De woningbouw zal de komende jaren namelijk vooral aan de noordkant van Sneek plaatsvinden met huisvesting in de nabijheid van die nieuwe woningen kan ONS wellicht nieuw aanwas aanboren en de krimp een halt toeroepen.

Daar heeft men bij de jeugd van Waterpoort Boys vooralsnog geen last van. De kleine jeugdafdeling van de Sneker volksclub groeit gestaag en het (jeugd)bestuur zal in de komende decennium ongetwijfeld ook zijn pijlen op Harinxmaland richten. Of men die pijlen dan als derdeklasser afvuurt, lijkt in de huidige vorm zoals hiervoor al werd vermeld, niet echt kansrijk, maar wellicht weet trainer Janco Croes voor de nacompetitie alsnog de juiste snaar te raken. Eerst wacht echter de confrontatie met SC Bolsward waarbij er voor zowel de thuisclub als voor de Wéé Péé Béé niets meer op het spel staat en waarbij met het oog op de plat offs de pijlen van Waterpoort Boys naar verwachting vooral op het vermijden van blessures en schorsingen gericht zullen zijn.

Lemmer – Black Boys

Zondag 26 mei 2019 – 14.00 uur

Sportpark Lemstervaart – Lemmer

Na de nederlaag van concurrent De Wâlden en het meer dan verdiende punt tegen Nieuweschoot heeft Black Boys op de laatste speeldag alles in eigen hand. Die laatste speeldag voert de Zwartjes naar Lemmer en een overwinning op de al gedegradeerde club van die naam betekent, dat de formatie van trainer Lars Niemarkt na de zomer opnieuw als vierdeklasser aan het seizoen begint.

Bij de laatste hindernis op weg naar dat begin moet Black Boys het overigens wel zonder Dennis Niemarkt doen. De aanvaller is na zijn rode kaart tegen Nieuweschoot automatisch geschorst en dat is toch een klein streepje door de zwarte rekening, te meer omdat Black Boys in de consistente samenstelling van de voorbije weken het gat wist te dichten en uiteindelijk het nadeel in een voordeel wist om te zetten. De andere Niemarkt i.c. Lars is in onze ogen het vanzelfsprekende alternatief, ook al omdat de Zwartjes zonder anderen tekort te willen doen, met hem meer aan voetbal toekomen en dat zo bleek eerder, meer garantie op succes biedt.

Succes was er overigens ook in de heenwedstrijd, al kostte toen het bloed, zweet en tranen om Lemmer op de knieën te dwingen. Na een snel verkregen 2-0 voorsprong (doelpunten van Lars van Dijk en Alex de Jong) werd het in de tweede helft nog een kwestie van billen knijpen, maar uiteindelijk trok men de zege over de streep. Het was medio oktober de eerste driepunter en pas eind november wist men daaraan middels een benauwde zege op De Wâlden een tweede toe te voegen. Vervolgens duurde het tot maart alvorens het zoet der overwinning bij Black Boys opnieuwr werd opgediend, waarna het geloof in een goede afloop in april met drie opeenvolgende overwinningen definitief terugkeerde.

Het geloof bij Lemmer kwam daarentegen nooit van de grond, want de ploeg van trainer Maarten de Jong – hij wordt komend seizoen opgevolgd door voormalig topschutter Marcel Schutz – bivakkeerde vanaf het begin op de laatste plaats en stond eigenlijk al in een vroeg stadium als degradant vast. Tot vorige week wist men alleen tegen de Wâlden middels een doelpuntloze remise en een benauwde 1-0 overwinning punten te pakken en afgelopen zondag kwam daar bij Oosterlittens nog een puntje bij.

Hoewel laatstgenoemde ploeg de laatste weken absoluut niet in goede doen is, geeft dat resultaat aan dat een Sneker zege zo bleek ook in de hiervoor al gememoreerde heenwedstrijd, absoluut nog niet een gelopen koers is. Wanneer de gedachte dat men er al is, bij Black Boys postvat dan zou men de eigen hand wel eens kunnen overspelen en zou men wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. De “All Blacks” waarbij Jordi Albada volgens onze informatie naar Nijland vertrekt, zullen dan ook gewoon “gas moeten gevuh” wil men komende zondag tegen vieren de wereld laten weten, dat men volgend seizoen gewoon weer op de deelnemerslijst van de vierde klasse staat.

Foto: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com