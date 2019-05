KV De Waterpoort 1 wint met ruime cijfers van Hoogkerk

Sneek- Afgelopen zaterdag namen de korfballers uit Sneek het op tegen de nummer zes uit de eerste klasse, Hoogkerk. De equipe van hoofdcoach Nico Kraan was na vele weken van blessureleed weer compleet, Kraan kon beschikken over al zijn basisspelers en De Waterpoort verscheen dan ook op volle wedstrijdsterkte in Hoogkerk.

Binnen enkele minuten toonde De Waterpoort zich al de bovenliggende partij en wist middels indrukwekkend krachtvertoon de stand direct op vier verschil te schieten. De hoofdcoach van Hoogkerk, Jeha Mulder, was genoodzaakt snel een time-out in te lassen. Na de korte onderbreking deed de thuisploeg wat terug en wist de achterstand te beperken, 4-7.

De bezoekers waren onder leiding van aanvoerder Frank Bruin heer en meester in het eerste bedrijf, maar wisten opgelegde kansen veelal niet te benutten wat de thuisploeg in de wedstrijd hield. Kraan zag zijn ploeg de kleedkamers opzoeken met een 7-11 voorsprong.

Na de thee was het wederom De Waterpoort die de korf makkelijk wist te vinden en het verdedigd onder controle had. Nick Huitema maakte voor de Snekers gretig gebruik van de kwakkelende verdediging van Hoogkerk en wist veelvuldig te scoren, 12-20. Met nog een goed kwartier te spelen wist De Waterpoort dat zij de twee punten mee naar Sneek zouden nemen, maar het bleef zaak om de wedstrijd gecontroleerd uit te spelen. Ook via de dames bleek De Waterpoort makkelijk te kunnen scoren, Lisa Westerhof schoot haar ploeg naar een ruime 14-24 voorsprong. Hoogkerk bleef desalniettemin opportunistisch aanvalsspel vertonen en wist nog tot 18 goals te komen. Het slotakkoord bleek voor Frank Bruin die voor zijn achttal de 18-28, middels een fraai afstandsschot, er in gooide.

Volgende week neemt De Waterpoort het op tegen Quick’21 die een zesde plaats deelt met Hoogkerk. Na de overwinning van afgelopen weekend staan de Snekers op een gedeelde derde plek.