Erwin Hoekstra schiet Nijland in veilige haven

Nijland-Met een 1-1 gelijkspel tegen ‘t Fean ’58 heeft VV Nijland zich zaterdag veilig gespeeld. De blauwhemden – die vorig jaar kampioen werden in de derde klasse A – komen ook volgend seizoen uit in de tweede klasse. Een prestatie van formaat.

Na de ruime nederlagen tegen Veenwouden (4-2) en Joure (4-1) was Nijland nog altijd niet verzekerd van lijfsbehoud. Met het op stoom geraakte CVVO als naaste achtervolger moest Nijland tegen ‘t Fean ’58 een puntje pakken om de nacompetitie te ontlopen. Dat lukte, al ging het moeizaam.

De gasten uit Surhuisterveen – die vorig jaar kampioen werden in de derde klasse B – waren al verzekerd van lijfsbehoud en begonnen zonder zorgen aan de wedstrijd. Bij Nijland stond de druk er vol op. De thuisploeg oogde nerveus en haalde opgelucht adem toen ‘t Fean ’58 in de openingsfase enkele goede kansen onbenut liet. Harm Vrij raakte de bovenkant van lat, nadat hij de bal ietwat gelukkig met zijn schouder toucheerde. Even later bokste Van Dalfsen een bal uit het doel, na een vlotte aanval van ‘t Fean ’58.

Gaandeweg de eerste helft kreeg Nijland iets meer controle en kwamen er ook kansjes voor de thuisploeg. Zoals zo vaak was het Nico Pieter Bonnema die gevaar stichtte. Na een goede actie aan de zijkant – Bonnema legde twee verdedigers in de luren – miste zijn afstandschot overtuiging. Een kopbal van Bonnema verdween net over het doel. Erwin Hoekstra kreeg ook een goede mogelijkheid om de score te openen. Hij werd weggestuurd door Bonnema, omspeelde de doelman maar vergat met links af te drukken. Hoekstra zag een verdediger richting de doellijn lopen en durfde het niet aan om vanuit de lastige hoek met zijn chocoladebeen te schieten, waarna de aanval smoorde.

Ook in de tweede helft had het gemakkelijk combinerende ‘t Fean ’58 het beste van het spel. Nijland kreeg de eerste mogelijkheid. Bouke Poelsma schoot een vrije trap net naast, nadat Erwin Hoekstra werd gevloerd. De bezoekers kwamen na een uurtje spelen terecht op voorsprong. Spits Jens Hamstra schoot een vrije trap met volle overtuiging in de bovenhoek: 0-1.

Nijland moest in de achtervolging en wist dat CVVO ondertussen leidde tegen Veenwouden. Na de mokerslag van Hamstra leekt ‘t Fean ’58 door te drukken. Maar Peter van Dalfsen keepte een goede wedstrijd en greep een paar keer prima in. Het was aanvoerder Eelke van der Wal die het vuurtje bij Nijland aanwakkerde. Hij pakte geel, pepte zijn teamgenoten op en stond een kleine 20 minuten voor tijd aan de basis van de gelijkmaker. Met een prachtige diepe bal stuurde hij Erwin Hoekstra weg. De grensrechter vlagde onterecht voor buitenspel, maar de goed leidende scheidsrechter Tyler liet doorspelen. Hoekstra snelde naar het doel, bleef ijzig kalm en schoof de belangrijke gelijkmaker binnen.

Het was misschien wel de belangrijkste treffer die Hoekstra ooit maakte in het shirt van Nijland, al ondervind het doelpunt daarbij concurrentie van een goal uit 2007. De goedlachse middenvelder/aanvaller scoorde toen als jongeling de winnende treffer tegen polderploeg SVM. Met die goal bleef Nijland destijds op kampioenskoers. Nijland werd toen trouwens ook getraind door Lykle Bleekveld, de oefenmeester die afgelopen zomer na 10 jaar terugkeerde bij de blauwhemden.

Na Hoekstra’s gelijkmaker ging ‘t Fean ’58 op zoek naar de winnende treffer. Nijland raakte echter niet in paniek. Een kopballetje van Vrij ging naast en Van Dalfsen onderschepte een gevaarlijke diepe bal. Bijna had Nijland de wedstrijd ook nog gewonnen. Na een magistrale actie van Arjan van der Wal, die met een ‘Zidane-pirouette’ langs een verdediger snelde, miste de uithaal van Nico Pieter Bonnema maar net het doel. Een overwinning was ook teveel van het goede geweest.

Na het laatste fluitsignaal van Tyler haalde Nijland opgelucht adem en vierden de technische staf en de spelers uitbundig het zwaarbevochten punt. Het lijfsbehoud voelt voor Nijland als een kampioenschap. Het was mooi om te zien hoe de tot tranen toe geroerde hoofdtrainer Bleekveld na de bloedstollende slotfase het feestje vierde met zijn spelers en andere leden van de technische staf. Gezamenlijk hebben zij een topprestatie geleverd. De kracht van het collectief is de basis van het succes.

Peter van Dalfsen speelde zijn laatste thuiswedstrijd voor Nijland. De betrouwbare sluitpost zwaait af, na een mooie tijd bij VV Nijland. Hij vierde kampioenschappen bij de blauwhemden en bewees de laatste jaren dat hij ook in de tweede klasse uitstekend mee kan komen. Van Dalfsen werd bedankt door de aanwezige supporters en het bestuur en stapte met bloemen van het veld. Met het ontlopen van de nacompetitie kan de sluitpost met recht zeggen dat hij op zijn hoogtepunt stopt.

Spelers en begeleiders vierden het lijfsbehoud met een gezellige barbecue bij Meinte en Sonja Abma in Parrega, die hun zaakjes met hulp van Ype en Marieke Bonnema uitstekend geregeld hadden. Bedankt daarvoor!

Nijland speelt volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen bij de kersverse kampioen Leeuwarder Zwaluwen. Dat team won 16 wedstrijden op rij (!) en speelde een fantastische tweede seizoenshelft. Nijland feliciteert Leeuwarden Zwaluwen met deze prestatie!