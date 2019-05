Zeven keer goud voor judoka’s Akkermans

Oostwold- Tijdens het judotoernooi in Oostwold wisten 7 Technische Bureau Sneek judoka’s van Sportcentrum Akkermans de 1e prijs te winnen.

De judoka’s gingen de judomat op met de afspraak dat de judoka’s zich bezig gingen houden met hun eigen ontwikkeling.

Nieuwe dingen uitproberen is moeilijk maar soms moet je, ik quote een van onze toppers: ‘gewoon uitproberen!’ Goud was er voor Tymen Huitema (Jutrijp), Ciska en anouk Adema (Workum), Maaike Hoogeveen(Gorredijk), Syb Hettinga (Bolsward), Michel Guikema (leeuwarden) en Rutger Eijzenga (Tzum).

Zilver voor Nikki Adema (Workum) en voor Maaike Hoogeveen ( uit Gorredijk, in een oudere leeftijdsklasse) en Auke Alkema (Sexbierum)/ Brons voor Mirthe v.d.Goot (Sneek)

