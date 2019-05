Zeilwedstrijd Staverse jollen te Gaastmeer

Gaastmeer- Zaterdag 18 mei werd te Gaastmeer voor de eerste keer dit jaar de traditionele zeilwedstrijd voor Staverse jollen gehouden. Het was een mooie dag waarin wolken en zon elkaar afwisselden. Naar verwachting zou er niet veel wind staan, maar dat viel gelukkig zeker in de middag erg mee. Deze wedstrijd kwam in de plaats van die te Oudega en dankzij de gastvrijheid van Ton en Hetty Brundel, een zevental sponsoren en een goede samenwerking met alle plaatselijke comités zou het een mooie dag worden. We konden zowel in de ochtend als in de middag twee ronden zeilen. Aan de start verschenen 10 vissermanjollen en 3 kajuitjollen. Het werden twee wedstrijden vol verrassingen mede door de sterk wisselende windsterkte en de vele windschiftingen.

Beide wedstrijden zijn overtuigend gewonnen door de ST79 met aan het roer Ivor van Klink. Het feit dat er geen motor in de jol zat heeft waarschijnlijk wel een steentje bijgedragen.

Richard Claus met de WK2 kwam als tweede over de finish bij beide wedstrijden. Waar Henk Zijlstra met de ST16 de eerste wedstrijd als derde over de finish kwam lukte het niet om deze plaats te behouden tijdens de tweede wedstrijd waar hij als zesde eindigde.

Het was de HL62 met aan het roer Jan Griek die de eerste wedstrijd als vijfde eindigde maar de tweede als derde over de finish kwam en daarmee ook als derde eindigde in het eindklassement. Bij de kajuitjollen was de ST26 met aan het roer Rik Landman overtuigend winnaar in beide wedstrijden.

Na de gezellige prijsuitreiking kon er genoten worden van een heerlijke schippersmaaltijd die verzorgd is door Restaurant D’Ald Herberch. Door de inzet van iedereen en het mooie weer is het een zeer geslaagde dag geworden.

Uitslag jollenzeilen Gaastmeer van 18 mei 2019:

ST79 Ivor van Klink WK2 Richard Claus HL62 Jan Griek ST63 Wil Peeters ST16 Henk Zijlstra ST60 Henk de Roos HL90 Johannes van Kalsbeek ST48 Anna van der Sluis UK53 Myriam Aubort WON17 Ton Brundel

Uitslag kajuitjollen Gaastmeer van 18 mei 2019: