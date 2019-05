Yke Zoetendal Nederlands kampioen 5000 meter

Gouda: Horror-atleet Yke Zoetendal(46) is op de atletiekbaan van Gouda Nederlands kampioen geworden in de categorie masters 45+. Eerder dit seizoen greep de Jouster al het goud tijdens NK veldlopen en het zilver tijdens het NK 10 kilometer op de weg. Yke Zoetendal liep een grandioze race. In de eerste kilometers bleef alleen Arie Owen uit Arnhem nog redelijk in zijn nabijheid. Toen Yke Zoetendal een kilometer voor de eindstreep wist dat de titel in de 45+ klasse hem niet meer kon ontgaan verzette hij zijn bakens en wist hij met een daverend slotakkoord ook nog Jeroen Kramer, de koploper van de gelijktijdig gestarte 35+ categorie te achterhalen en ging hij als eerste over de finish in een tijd van 15.43.98 minuut.

Bron: https://www.avhorror.nl