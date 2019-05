Sneek- Judoka’s van de Sneker judo club Sato waren afgelopen weekeind actief in Antwerpen en Berlikum. In Antwerpen kwamen uit Ruben Walinga,Mark Klokman en Omar Rokic. Omar Rokic won goud in zijn klasse en Ruben Walinga ging er met het brons vandoor in dezelfde groep. Mark Klokman behaalde zilver in de klasse -42kilo. Topprestaties op een zeer sterk bezet Belgische toernooi. Na Antwerpen was het snel richting Berlikum waar Inaya Verharen moest judoën. Zij behaalde een keurige tweede plaats.