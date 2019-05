Avondvierdaagse 2019 Sneek e.o. van start

Sneek- Onder ideale weersomstandigheden is vanavond de Avondvierdaagse 2019 van start gegaan. Honderden kinderen ( en hun begeleiders!) lopen het traditionele wandelsportevenement in vier avonden, waarbij gekozen kan worden uit de 5 kilometer of de 10 km. De start was vanavond in de Veemarkthal van Sneek.

De eerste Avondvierdaagse werd in 1909 gelopen en georganiseerd door de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Donderdagavond is in Sneek het defilé met medewerking van diverse korpsen. Bij de Albert Heijn aan de Julianastraat kregen de lopers vanavond een gratis fles drinken van de grootgrutter uitgereikt.

Foto’s Henk van der Veer en Mieke Alferink