Voor de vierde keer Fietsavondvierdaagse

Sneek-Dit jaar organiseert de Fietsersbond afdeling Súdwest-Fryslân voor de vierde keer de fietsavondvierdaagse!

We starten net als vorig jaar bij Hotel Amicitia (Sowieso) in Sneek. Nieuw dit jaar is dat de routes volledig van pijlen worden voorzien. Dit was een grote wens van de deelnemers, dus hier hebben wij naar geluisterd. Ook zorgt het ervoor dat we mooiere routes kunnen fietsen.

De fietsavondvierdaagse is dit jaar van 24 tot en met 27 juni. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel gewenst. Dat kan via www.fietsavondvierdaagse.nl of 0515-715785. Op de website kun je alle verdere details vinden, inclusief de routes. Bij de stempelpost wordt gezorgd voor een drankje.

Heb je dus zin om gezellig te fietsen, meld je dan aan en doe mee! Dat kan in je eentje, met het hele gezin, de hele schoolklas of beweeg-groep. Kortom, voor jong en oud!