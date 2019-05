Sneek Wit Zwart ZM bekroont ijzersterk seizoen

Creil- In de voorbeschouwing op dit seizoen viel te lezen dat Sneek Wit Zwart ZM in de vierde klasse om de titel wou strijden. Die wil werd wet, want op het op de zee veroverde land veroverde de formatie van trainer Niels Boot met een overwinning op SC Creil zoals werd verwacht het kampioenschap in de vierde klasse A en bewerkstelligde men daarmee promotie naar de derde klasse.

Hoe lang “het avontuur” gaat duren, is nog niet bekend. Bij de samenvoeging van klassen uit het zaterdag- en zondagvoetbal zou Sneek Wit Zwart zo viel bij de wedstrijd tussen Sneek Wit Zwart ZM en Waterpoort Boys in de fraaie bestuurskamer van de wit-zwarten te beluisteren, voor de zaterdag opteren en daarmee zou een einde aan het project ZET EM komen.

Dat project is vooralsnog echter een sieraad aan de Sneker voetbalkroon, want hoewel de prestatie op zich wel vaker voorkomt, heeft een tweede titel op rij toch iets unieks en dat geld zeer zeker voor de wijze, waarop die tot stand kwam. Evenals vorig seizoen was men in veruit de meeste wedstrijden ongenaakbaar en werd de oppositie met enige regelmaat met grote cijfers aan de kant gezet. Zo ook SC Creil, al had “the mean machine” even tijd nodig om echt op stoom te komen.

Dat het lang duurde aleer Sneek Wit Zwart ZM op voorsprong kwam, was overigens een klein mirakel want de Snekers kregen al redelijk snel mogelijkheden om de zenuwen naar de achtergrond te verdringen. Bij die mogelijkheden verdween een schot van Age Hains Boersma over, terwijl een scrimmage de bal van de lijn werd gewerkt en de paal uiteindelijk een voorsprong in de weg stond. Die voorsprong bleef vervolgens ook bij een kopbal van Boersma uit, terwijl een inzet van Patrick Veenstra via de doelman ook al het aluminium op zijn weg vond.

Vervolgens verdween een poging van Daniël Bennik ruim naast, maar nadat even later alsnog de 0-1 viel, tilde Bennik met een inzet vanaf de rand van de zestien in de 37ste minuut de stand naar 0-2. Nog geen drie minuten werd die actie door Patrick Veenstra van een blauwdruk voorzien, al was nu de rechter benedenhoek het eindstation. Daarmee was de wedstrijd die eigenlijk geen wedstrijd was, gelopen en kon de Sneker schare zich langzaam maar zeker voor het naderende feest gaan opmaken.

Dat feest kreeg in de tweede helft met nog eens zes treffers behoorlijk wat extra glans. Het tweede bedrijf was twee minuten onderweg, toen Freerk de Jong nummer vier binnen schoot en nog geen drie minuten later deed ook Jesse Lee Staalsmid een duit in het zakje. Dat zakje werd na een klein uur door toedoen van De Jong verder gevuld, waarna Age Hains Boersma met de 200ste treffer zijn zijn voetballoopbaan het halve dozijn met één ophoogde. Met nog een kleine twintig minuten op de klok was het de beurt aan de “Hiemstra-twins”. Nadat eerst invaller Geart Hiemstra de achtste treffer voor zijn rekening nam, tekende zijn broer Rinke even later voor de eindstand van 0-9 en kon het feest eindelijk op volle toeren worden voortgezet.

Hoewel Sneek Wit Zwart ZM dat komende zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen QVC afsluit, in tegenstelling tot vorig seizoen in deze jaargang hier en daar een steekje liet vallen, was de ploeg qua voetbal dit seizoen in veruit de meeste wedstrijden veel beter dan de concurrentie. De titel is dan ook niet meer dan een dik verdiende bekroning van opnieuw een ijzersterk seizoen.

Foto: vv Sneek Wit Zwart

Bron: https://pengel.weebly.com