Stavoren- De 37steSchuttevaerrace gaat op 28 juni van start in Stavoren. Dit jaar zal de Schuttevaerrace na lovende reacties de verkorte route wederom inzetten. De race tussen de verschillende Waddeneilanden zal dan in plaats van 3, 2 dagen duren.De race begint officieel op donderdagavond 27 juni tussen 19:00 en 20:30 met de registratie in de Potvis. Waarna de start op vrijdag 28 juni om 07:00 in Stavoren plaatsvindt. Bij de registratie worden deelnemersvlaggen, logboek, rugnummers en wedstrijdnummers uitgedeeld. Meer details zijn te vinden in de wedstrijdbepalingen op www.schuttevaerrace.nl.

De race bestaat uit een traject van zeilen, hardlopen en fietsen. De start van de race is traditiegetrouw vanuit Stavoren en zal plaatsvinden op de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling en komen ze ook langs in Harlingen. Het is een ultieme test die uithoudingsvermogen van de bemanningsleden op de proef stelt. Inschrijven kan op www.schuttevaerrace.nl.

De volledige race is live te volgen via de website www.schuttevaerrace.nl. Elk team heeft een tracksysteem mee aan boord tijdens het zeilen, hardlopen en fietsen. Zo kan iedereen vanaf de wal hun favoriete team aanmoedigen!

Foto: Niels Remigius