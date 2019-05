Puntverlies Emmen onvoldoende voor koppositie SWZ

Nieuw Buinen- Emmen verspeelde bij SVBO weliswaar punten, maar het puntverlies was niet genoeg om de Snekers op gelijke hoogte met de koploper te brengen. Die heeft met nog één duel te gaan één punt voorsprong op Sneek Wit Zwart ZM, dat tegen hekkensluiter Nieuw Buinen bijna alles goed deed en na een aarzelend begin uiteindelijk met een duidelijke zege (6-1) de Buurnerdrome verliet.

De ploeg van trainer Germ de Jong begon zoals hiervoor al werd vermeld, ietwat aarzelend en kreeg al redelijk snel daarvoor de rekening gepresenteerd. In de vijfde minuut werd namelijk een voorzet door de Sneker defensie niet goed verwerkt, waarna Thijs Hateboer de thuisclub op voorsprong zette. De vreugde in het oranje kamp was echter van korte duur, want twee minuten later kopte Ruben Ybema uit een vrije trap van Alwin Velds al weer de gelijkmaker binnen.

Vervolgens zette vooral Sneek Wit Zwart de toon. Zo bezorgde Joram Smits op aangeven van Kees Noordmans de doelman van Nieuw Buinen de nodige problemen en vloog een omhaal van Gerben Visser rakelings langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Niet veel later smoorde een pegel van Kevin Huitema in een woud aan benen en kopte Ybema nadat de doelman van de thuisclub mistastte, uit een corner over. Vervolgens bracht Joram Smits topscorer Gerben Visser in stelling, doch de inzet van de goaltjesdief werd gekraakt en leverde niet meer dan een corner op.

Nog in dezelfde minuut werd Smits zelf in stelling gebracht en deze keer was er voor de goalie van de thuisclub geen houden meer aan (1-2). Drie minuten nadat Sneek Wit Zwart op voorsprong kwam, breidde de ploeg die marge uit. Na een handsbal in de zestien verdween de bal op de stip, waarna Gerben Visser het vonnis voltrok en daarmee voor het laatste vermeldenswaardig moment in de eerste 45 minuten zorgde.

Onmiddellijk na rust was Visser bijna weer succesvol. Na een dieptepass van Kevin Huitema gaf de inmiddels ingevallen Joey Huitema – inderdaad het broertje van – de bal breed, waarna het schot van Visser nog net werd gekeerd. Een minuut later verdween een poging van de aanvalsleider net over de laat en bleef zijn tweede van de middag andermaal uit. Na een klein kwartier spelen verscheen de naam van Visser echter alsnog voor de tweede keer op het scoreformulier, toen hij een afgemeten voorzet van Joram Smits tegen de touwen kopte.

Daarmee was de wedstrijd beslist, al kreeg Nieuw Buinen in de daaropvolgende minuten nog wel een paar goede mogelijkheden. Doelman Klaas Boersma weigerde echter aan het feestje zo daar al van sprake van was, mee te werken en hield met twee knappe reddingen de bal buiten de deur. Zijn collega hield aan de andere kant na een goed uitgevoerde één-twee Visser’s derde buiten de poort, maar moest in de slotfase alsnog de vijfde Sneker treffer en even later ook nummer zes toestaan. Beide keren fungeerde Jorn Wester die na dit seizoen naar LSC 1890 vertrekt, als kanonnier en de invaller bepaalde daarmee de eindstand op 1-6.

Na het laatste fluitsignaal was het wachten op de postduif uit Barger Oosterveld, waar SVBO tot vijf minuten voor tijd nog met 2-0 leidde. In de slotfase voorkwam Sander de Grote met twee treffers echter dat Sneek Wit Zwart zich naast koploper Emmen nestelde en hoewel er nog één speelronde te gaan is, heeft het er derhalve alle schijn van dat de wit-zwarten hun doel via de nacompetitie zullen moeten zien te bereiken.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com