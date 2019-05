ONS Sneek doet zichzelf tekort

Sneek- ONS Sneek leed in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen 2018-2019 die in het teken stond van het naderende afscheid van een aantal matadoren, tegen DVS ’33 een 1-3 nederlaag, Daarmee deed de ploeg van trainer Paul Raveneau zichzelf tekort want nadat Yumé Ramos in de tweede helft de aansluiting tot stand bracht, kreeg ONS kans op meer en had een punt zeker verdiend geweest.

Dat laatste leek in de openingsfase overigens niet opportuun, want DVS ’33 kwam sterk uit de startblokken. Dat ging in minuut één al bijna gepaard met de openingstreffer, doch de lob van Benjamin Roemeon belandde tot opluchting van het thuispubliek op het dak van het doel. Niet lang daarna kreeg ONS de bal niet weg en kreeg Christiaan van Hussen een schietkans. Zijn inzet verdween echter voorlangs en even later vond dezelfde speler doelman Barry Ditewig op zijn weg, terwijl schutter Olvier Pilon op aangeven van Roemeon een dot liet liggen. Zo leek ONS de eerste storm te overleven, doch even later moest Ditewig alsnog de gang naar het net maken, toen Roemeon na een voorzet van Soufian Moro de bal tegen de touwen kopte .



Na die treffer ging de geel-zwarte storm echter liggen en werd het aandeel van de thuisclub groter. Een kopbal uit een hoekschop leverde evenals een kopbal van Ale de Boer echter geen rendement op, al mocht DVS ’33 daarbij de paal dankbaar zijn. Dat aluminium kwam later opnieuw in beeld, toen Yumé Ramos na een pass van Martijn Barto uithaalde en de bal maar net naast de staander belandde. Aan de andere kant lukte het Olvier Pilon op slag van rust ook niet om een actie van een gouden randje te voorzien en derhalve zochten beide ploegen de catacomben met een 0-1 stand op.



Niet lang na de pauze leek DVS ’33 de wedstrijd dan toch te beslissen, Nadat zowel Ramos als De Boer bij een voorzet van Curty Gonzales een stap tekort kwamen, kwam de bal bij een snelle tegenstoot bij Roald de Vries terecht die de bal in één keer op de pantoffel nam en het gespikkelde attribuut in de rechter hoek zag verdwijnen. Nog geen minuut later had Roemeon de 0-3 op de schoen, maar Ditewig voorkwam de derde tegentreffer en kreeg even later bij een schot van Moro hulp van de dwarsligger.

​Evenals in het eerste bedrijf was het daarna gedaan met de dadendrang van de gasten en was het daarna vooral ONS dat op de deur klopte. Daarbij pakte doelman Paul Eppink een schot van Ale de Boer en zag de DVS-goalie dat een kopbal van Serge Fatima zijn doel op een haar na miste. Een voorzet van Tiemen Landman op Ramos reikte net te ver, maar niet veel later leverden de Sneker inspanningen dan toch succes op, toen Ramos liggend van dichtbij de 1-2 binnen schoot.

Hoewel de gasten er een aantal keren gevaarlijk uitkwamen, leek de 2-2 vervolgens eerder in de maak dan de 1-3. Zo was Tiemen Landman na een pass van Nick Burger dicht bij de gelijkmaker en voorkwam Eppink tot twee keer toe dat Ramos zijn tweede van de middag ;iet noteren. Eppink hield even later na een voorzet van Burger opnieuw de gelijkmaker van ONS van het bord en zag dat Ramos die bij een volgende poging (net naast) ook niet op het bord kreeg.

Niettemin leek de gelijkmaker een kwestie van tijd, want het geel-zwarte bolwerk schudde nadrukkelijk op zijn grondvesten. Hoe ander zou het lopen, want bij zo’n beetje de enige uitval in die fase bracht Benjamin Roemeon de bal voor, waarna invaller Daniël van Warven op Ditewig stuitte en Serge Fatima de bal in de kluts in eigen doel werkte (1-3) en daarmee voor de Snekers hoogst ongelukkig het niet verdiende afscheid van een goed resultaat inluidde.

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com