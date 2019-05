Nieuws Triatlon Witmarsum

Witmarsum- De voorbereidingen op de zevende Triatlon Witmarsum zijn in volle gang, de eerste 60 deelnemers hebben zich ingeschreven. Het aantal beschikbare plaatsen in het zwembad wordt ook al snel minder, dus wil je in het zwembad zwemmen schrijf je dan ook snel in!

Elke deelnemer die zich vóór 26 augustus inschrijft, ontvangt ook dit jaar weer het unieke Triatlon Witmarsum sportshirt.

Voor bedrijven en verenigingen bieden we de kans om de triatlon te sponsoren en in de Team Competitie deel te nemen. Verzamel hiervoor 3 teamleden die in estafettevorm elk een onderdeel van de triatlon afleggen. Welke team verslaat het snelste team van vorig jaar?

De triatlon wordt voorafgegaan door de Kidsrun. Onder leiding van Loopgroep Witmarsum wordt er een mooi parcours afgelegd door de straten van Witmarsum. Wie wordt de snelste jongen en het snelste meisje van de dag? Meer informatie over de aanmelding voor de Kidsrun volgt binnenkort.

OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!

Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje voor zowel deelnemers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het opbouwen en afbreken van het finishgebied, het regelen van verkeer of het bemannen van een drinkpost in het dorp.

Voor scholieren/studenten die een maatschappelijke stage moeten lopen, kan dit ook bij Triatlon Witmarsum. Je kunt ons in de voorbereiding of op de dag zelf helpen bij allerhande taken in ruil voor een aantal uren voor je stage.

Dus doe je niet mee op 8 september maar wil je tóch betrokken zijn bij de triatlon? Kom ons ‘heldenteam’ van vrijwilligers dan versterken! Stuur gerust een mail voor meer informatie of aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl

Inschrijven voor de triatlon is mogelijk t/m 6 september via www.triatlonwitmarsum.nl

Graag tot 8 september bij Triatlon Witmarsum!