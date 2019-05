LSC 1890 na sterk herstel alsnog onderuit

Sint Annaparochie- LSC 1890 kwam in Sint Annaparochie tegen de lokale voetbaltrots na rust sterk terug, maar moest uiteindelijk toch met een 4-2 nederlaag genoegen nemen. Die nederlaag was onnodig, omdat de ploeg van trainer Erik van der Meulen zelf diverse mogelijkheden waaronder een strafschop, onbenut liet en zelf de tegendoelpunten wel heel gemakkelijk weggaf.

Dat laatste deed zich al in de openingsminuten voor, want nadat Bradley Steensma al na twee minuten geblesseerd naar de kant moest, profiteerde Timo Bijma een minuutje later van de desorganisatie aan Sneker zijde. LSC 1890 wist die tegenvallers echter goed weg te steken en ging op jacht naar de gelijkmaker. Daarbij hadden de Snekers het geluk echter niet aan hun zijde. Zo stond de paal bij pogingen van achtereenvolgens Jacco van der Goot en Marco da Silva succes in de weg en werd even later een inzet ternauwernood van de lijn gehaald. Nadat heel LSC 1890 bij een discutabele situatie aan een penalty dacht, werd het niet 1-1 maar 2-0 en opnieuw was de treffer het gevolg van een verdedigingsfout aan Sneker zijde.

Een klein kwartier later kreeg LSC 1890 een uitgelezen kans om de aansluiting tot stand te brengen, toen de bal alsnog – was het een goedmakertje? – op de stip verdween. Aanvoerder René Cnossen faalde echter en liet daarmee na om de pauzespeech van zijn trainer in te korten Die speech had overigens wel effect, want na de thee was LSC 1890 aanvankelijk verdedigend beter bij de les en wist men aan de andere kant ook voor het nodige gevaar te zorgen.

Het eerste kwam van de schoen van Patrick Zijda, doch zijn schot verdween net naast. Niet veel later vonden “the Blues” echter door toedoen van Marco da Silva alsnog de aansluiting, waarna René Cnossen over schoot en daarmee andermaal een goede kans onbenut liet. Niettemin leek de gelijkmaker een kwestie van tijd en nadat Lars Bos nog op de doelman van Sint Annaparochie stuitte, maakte Daan Daniëls met zijn elfde van het seizoen een einde aan de wachttijd.

De Snekers regen in die fase de kansen aan éën en Sint Annaparochie had in de tweede helft tot dat moment nog geen enkele kans gehad. Toch zou de wedstrijd vanuit Sneker perspectief een onaangename wending krijgen, want bij de eerste, de beste mogelijkheid sloeg de formatie van trainer Duco Mulder meteen toe en niet veel later was het na een te korte terugspeelbal op doelman Jesse van Sermondt ook bij de twee mogelijkheid raak. Daarmee schoot LSC 1890 toch zichzelf toch in de voet en die onnodige wond wist men in de resterende speeltijd niet meer te herstellen.

Foto: LSC 1890

Bron: https://pengel.weebly.com