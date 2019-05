Drama in twee bedrijven bij Waterpoort Boys

Sneek- Waterpoort Boys leed tegen Makkum een 0-2 nederlaag. Die stand stond al vroeg op het scorebord, want Makkum sloeg in de openingsfase na twee kolossale verdedigingsfouten evenzo vele malen toe. Daarmee was de wedstrijd naar later bleek eigenlik al over, voor die goed en wel begonnen was. want daarna was het een drama in twee bedrijven en was het verzet van Waterpoort Boys veel te armetierig.

Trainer Janco Croes mocht bij dat verzet als excuus aanvoeren dat hij vanwege blessures, schorsingen en vakantie (!) een half elftal miste. Het waren echter vooral de gevestigde namen die hem deze middag in de steek lieten. Al in minuut één was de organisatie in de Sneker defensie helemaal zoek en kreeg Jelle Attema op rechts alle tijd en ruimte om met een schuiver in de linker benedenhoek de openingstreffer voor zijn rekening te neman.. Nog geen tien minuten later ging de thuisclub in verdediging opzicht opnieuw in de fout en deze keer profiteerde Frederik Topfer optimaal van het Sneker geklungel.

​Vervolgens verdween een gevaarlijke corner langs alles en iedereen en had doelman Stefan Rijpkema de nodige moet met een bal die via de kluts hoog in de zestien kwam, Rijpkema die bij de beide tegentreffers overigens geen blaam trof, zag vervolgens dat een voorzet van Makkum voor de nodige hectiek zorgde en dat een vrije trap van de gasten te ruim bemeten was om echt voor gevaar te zorgen.

Hoewel een altijd fel meelevend bestuurslid anders wou doen geloven. lukte dat ook Waterpoort Boys lange tijd niet. Pas in minuut 39 kreeg de thuisclub zijn eerste kans, maar Tim van der Werf had na een actie van Robert Minks teveel tijd nodig om de aansluiting tot stand te brengen. Veel meer dan dat leverde het hotse knots begonia-voetbal van de geelhemden in de eerste helft niet op. Integendeel, in de slotfase van de eerste helft ontsnapte Waterpoort Boys met een inzet op de paal en bij een vrije trap die rakelings over ging, aan een grotere achterstand.

Na de wisseling van speelhelft deed Waterpoort Boys wel iets meer van zich spreken, maar na voorbereidend werk van Robert Minks maaide Tim van der Werf uiteindelijk half langs de bal, waarna een pass van Richard Hamstra in niemandsland belandde. Vervolgens werd een voorzet van Rowan Planting bijna in eigen doel gewerkt en was Waterpoort Boys, nadat een inzet van Hamstra was geblokt, via Tim van der Werf dicht bij de 1-2. Van der Werf die daarvoor met knullig balverlies een counter van de gasten had ingeleid, kreeg even later een mega kans, maar alleen voor doelman Hyltje Bosma slaagde hij er echter niet in om de bal tegen de touwen te werken.

Niet veel later werd Kevin Kedde binnen de zestien van de sokken gelopen, maar de goed leidende Van der Spoel zag er terecht geen strafschop in, Vervolgens liep aan de andere kant geknoei in de achterste linie maar net goed af, terwijl ook bij een volgende mogelijkheid voor de gasten geen verandering in de stand kwam. Die bleef ook bij een kopbal uit een corner ongewijzigd, terwij de personele bezetting op dat moment al wel gewijzigd had kunnen zijn

Even daarvoor trapte invaller Narek Harutyunyan bij een duel met doelman Bosma namelijk na, maar Van der Spoel bedekte het voorval met de mantel der liefde en gaf beide spelers geel, waar in het geval van Harutyunyan rood zeker op zijn plaats was geweest. Harutyunyan zag vervolgens dat Tim van der Werf met de voet naar een voorzet ging, waar een inzet met het hoofd wellicht meer kans had gemaakt. Ook bij een voorzet op Robert Minks kwam het uiteindelijk niet tot een inzet tussen de palen, terwijl een afstandsschot van Harutyunyan ruim naast de goal belandde.

Dat alles gebeurde in de slotfase van de wedstrijd waarin Croes inmiddels Dylano van Dijk in de ploeg bracht. De JO17-speler liet een paar keer zien dat hij een speler met potentie is, al was zijn voorzet op Rowan Planting niet zuiver genoeg maar nog altijd van betere kwaliteit dan die van Marcel Hempenius wiens voorzet vlak voor het laatste fluitsignaal over de achterlijn verdween. Mede daardoor kwam er in de stand geen verandering meer en eindigde de wedstrijd die zoals hiervoor al werd vermeld, eigenlijk al na tien minuten over was, voor Waterpoort Boys in een 0-2 nederlaag.

Bron: https://pengel.weebly.com