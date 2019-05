Black Boys is er bijna

Sneek- Een hartgrondige vloek klonk in de slotminuut uit de mond van Justin Wolfswinkel toen hij alle tijd en ruimte had om de bal bij een van de meegelopen medespelers af te leveren en zijn voorzet in de balkenvanger belandde. Wat hij toen nog niet wist, dat het niks meer uitmaakte omdat de gelijke stand voldoende was om de gevarenzone te verlaten en om met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid rechtstreekse handhaving af te dwingen.

Dat mag gelet op de staat waarin Black Boys zich eerder dit seizoen bevond, gerust een wereldprestatie worden genoemd, al was het voetbal nadien en ook deze middag bepaald niet groots. Dat voetbal had met veel strijd, veel overtredingen en veel lange ballen dan ook bijna alle kenmerken van degradatievoetbal, iets waarin Nieuweschoot na een redelijke openingsfase naadloos meeging.

Die openingsfase verliep vanuit Sneker perspectief bepaald niet voorspoedig, want de wedstrijd was nog geen minuut onderweg, toen Black Boys binnen de zestien een overtreding beging. Hoewel de grensrechter van de Zwartjes de arbiter nog op andere gedachten probeerde te brengen, was de “pengel” niet meer dan terecht en was even later de 0-1 een feit. Niet veel later ontsnapte de ploeg van trainer Lars Niemarkt aan een grotere achterstand, toen een aanvaller in het doelgebied bij een voorzet de bal volledig miste. Vervolgens kon doelman Jan Broersma opgelucht ademhalen, toen hij iets te ver voor zijn doel stond en bij de poging van grote afstand de juiste richting ontbrak.

Die richting vond Black Boys ook niet. Zo verdween een eerste poging van Max Hofstra ruim naast en werd een prima vrije trap van Alex de Jong eenvoudig weggewerkt. Diezelfde De Jong kreeg nadat Lars van Dijk uit een corner naast had gekopt, niet veel later de grootste kans. De inzet van de routinier was meer dan voortreffelijk, maar de redding van de doelman van Nieuweschoot was zo mogelijk nog beter. De Feanster goalie bleek vervolgens na een combinatie tussen De Jong en Nicky de Vries opnieuw een sta in de weg.

​Aan de andere kant moest Richard Nieuwland een paar keer ingrijpen en haalde Jan Broersma na een gevaarlijke corner de bal nog net voor de doellijn weg. Die lijn werd bij de volgende aanval van Nieuweschoot wel gepasseerd, maar de onderweg van richting veranderde de bal kreeg niet de vereiste goedkeuring omdat de richtingverandering in buitenspelpositie plaatsvond. Kort daarna kreeg Dennis Niemarkt nog een tweetal mogelijkheden. Bij de eerste verdween zijn inzet echter over en bij de tweede schoot de spits vanuit de draai naast.

Diezelfde Niemarkt zorgde na rust voor de eerste dreiging, toen hij de bal na een corner voortreffelijk inschoot en die maar net uit de goal werd gekopt. Niet veel later profiteerde Alex de Jong bijna van een aarzeling bij de gasten, doch zijn lob belandde uiteindelijk op het dak van het doel. Daarmee maakte Black Boys zijn plannen duidelijk, doch die opzet leek vervolgens in duigen te vallen, toen Dennis Niemarkt na een overtreding werd bestraft en met zijn tweede gele kaart vanaf moest.

Die kaart – één van de zeven – leek overigens te zwaar maar had wel een heilzame werking op Black Boys dat men een man minder vervolgens sterker en sterker werd. Zo werd een voorzet net voor de voeten van de inmiddels ingevallen Lars Niemarkt weggehaald en werd de bal bij een combinatie tussen Kewin de Jong en Harry Terpstra bijna in eigen doel gewerkt. De hoekschop leverde niks op, zulks in tegenstelling tot de daaropvolgende vrije trap van Harry Terpstra, want die viel via het hoofd van Nicky de Vries bij de tweede paal binnen (1-1).

In de volgende minuten probeerde Nieuweschoot de oude marge weer te herstellen, maar zowel een vrije trap als een snelle counter leverde niks op, terwijl bij een schot van de gasten het engeltje nadrukkelijk op de lat van Black Boys zat. De engeltje reisde vervolgens niet mee naar de overkant, want zowel bij een puntertje van Lars Niemarkt als bij een poging van Lars van Dijk ontbrak het geluk. Dat leek Black Boys even later alsnog ten deel te vallen, toen Lars van Dijk op rechts doorkwam. Ook nu bleek de dwarsligger een dwarsligger, terwijl Lars Niemarkt bij de rebound misschien wel te gretig was en onder de bal doorging. Die bal werd bij een prima uithaal van Harry Terpstra door de doelman van Nieuweschoot gepareerd, terwijl de laatste mogelijkheid zoals hiervoor al werd vermeld, door Justin Wolfswinkel teniet werd gedaan.

Daar maalde achteraf echter niemand om, want Black Boys dat in de laatste speelronde tegen hekkensluiter Lemmer speelt, is er na de remise tegen Nieuweschoot bijna en moet komende zondag alleen nog van de degradant winnen om het verblijf in de vierde klasse zonder toeters en bellen te verlengen.

Bron: https://pengel.weebly.com