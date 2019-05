VV Woudsend organiseert spectaculaire verloting

Woudsend – Grote winkans op Audi A3 sportback! Voetbalvereniging Woudsend organiseert op 8 juni een bijzondere verloting. Op die dag wordt er namelijk een Audi A3 sportback verloot. Daarnaast maakt men kans op een Rib-rubberboot inclusief aanhangmotor en op een elektrische fiets.

De verloting wordt georganiseerd om de renovatie van de kantine te kunnen realiseren. Bestuurslid Leo Visser: ‘Behalve dat de kantine gemoderniseerd moet worden, willen we deze ook verduurzamen.’ Zo wordt er isolatie aangebracht bij het plafond en komt er een nieuwe vloer. Ook is er al enkele jaren de wens om een balkon bij de kantine aan te bouwen. Leo: ‘Onze kantine is op de eerste etage, dus we hebben geen terras om met mooi weer lekker buiten te kunnen zitten. Een balkon staat daarom ook hoog op ons wensenlijstje.’

Loten kunnen worden gekocht voor € 37,50 per stuk (excl. €1,50 administratiekosten per bestelling). Om de verloting door te kunnen laten gaan moeten er 2400 loten worden verkocht. Wanneer de verloting niet doorgaat krijgt iedereen het geld van zijn gekochte loten terug. Het maximum aantal te verkopen loten is 3000 stuks. Dit betekent een grote winkans op de Audi A3 of één van de andere prijzen.

Loten zijn te koop op www.woudsendloterij.nl.

De verloting wordt mede mogelijk gemaakt door Mous tweewielers uit Balk, Van Roeden Watersport uit Heeg, Notaris mr. Nicolai uit Balk en Garage Bote Pietersma uit Woudsend.