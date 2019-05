Michel Vlap speelt mee in de herdenkingswedstrijd van de ‘voetbalrazzia’

Sneek – Sneker Michel Vlap van SC Heerenveen speelt dinsdag mee in de herdenkingswedstrijd rond de ‘voetbalrazzia’ van 75 jaar geleden.

In Sneek wordt dinsdag 21 mei herdacht dat precies 75 jaar geleden een Duitse razzia plaatsvond tijdens de wedstrijd tussen de elftallen van de districten Noord en West. Bij Noord was Abe Lenstra de ster. Mede door de aanvaller van Heerenveen kwamen zo’n 10.000 toeschouwers naar het veld met de rijksmonumentale houten tribune. Bij de razzia werden 21 mannen opgepakt, van wie twee aan de gevolgen van hun verblijf in Duitse concentratiekampen zijn overleden.

Het duel vloeit voort uit het boek 21 man, dat dinsdag wordt gepresenteerd. Het boek is geschreven door LC-sportjournalist Peter van der Meeren, die onderzoek deed naar de gevolgen van de razzia. Het Sneker team representeert Noord en wordt gecoacht door Foppe de Haan. Spelers uit de regio Haarlem vormen team West.

Michel Vlap en de clubleiding van SC Heerenveen waren direct bereid mee te werken aan de herdenkingswedstrijd. ,,Dit móet ik doen, zei ik meteen, toen ik hiervoor werd gevraagd”, aldus de clubtopscorer, wiens vader Jan Vlap als assistent van De Haan fungeert. ,,Ik had weleens iets gehoord over de wedstrijd in 1944 en nu ik erover ben bijgepraat, vind ik het een hele eer dat ik mee mag doen. Als Sneker ken ik veel jongens uit de selectie; dat is leuk. De band die Heerenveen met de razziawedstrijd heeft, is een speciale bijkomstigheid. Alles komt op zo’n avond bij elkaar.”

Het Sneker elftal trainde gisteren onder leiding van Foppe de Haan. Michel Vlap was er niet bij vanwege sponsorverplichtingen bij Heerenveen.