Maarten van der Weijden onthaalt Team Wybe bij finish van unieke Benefiets11stedentocht

Súdwest-Fryslân – In het Pinksterweekend op 8 en 9 juni fietst Team Wybe de Elfstedentocht op een groepsfiets, om zoveel mogelijk geld op halen voor de Maarten van der Weijden Foundation. In de minimaal 24 uren durende tocht van 240 km worden ze afgewisseld door gastfietsers waarvan een ieder met persoonlijke reden. Geïnspireerd door Maarten van der Weijden zijn 11stedenzwemtocht, gaan ook zij voor de duidelijke boodschap: It giet oan tegen kanker!

Team Wybe hoopt zondagmiddag halverwege de middag te finishen in Bolsward, waar niemand minder dan Maarten van der Weijden de teamleden op hun groepsfiets onthaalt en een geldcheque met de opbrengst in ontvangst zal nemen.

Stichting Team Wybe is in 2015 door een vriendengroep uit Súdwest Fryslân opgericht nadat hun 37 jarige vriend Wybe Leenstra uit Koudum, op 37 jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. De afgelopen jaren heeft Team Wybe door diverse acties ruim € 75.000,- opgehaald voor KWF, STOP-Hersentumoren en voor de ziekte MS.