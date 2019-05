Zaterdag 18 mei Superleague of Darts in Bar The Legend

Sneek- Zaterdag 18 mei Superleague of Darts : koploper Legend Reen Sneek speelt thuis tegen nummer 4 Caf? Kremer uit Vroomshoop. Zaterdag 18 mei a.s. speelt Legend Reen Sneek zijn 1 na laatste wedstrijd. Ze nemen het thuis op tegen Caf? Kremer. Legend is nog 2 overwinningen verwijderd van het kampioenschap in de Overgangsklasse A van de Superleague of Darts en daarmee dus promotie naar de Hoofdklasse. Het is nog geen gelopen koers want de 1e 5 ploegen ontlopen elkaar weinig.

De tussenstand met nog 2 wedstrijden te gaan : 1. Legend Reen Sneek 16 gespeeld 32 pnt Legsaldo + 20 2. Dissel Staphorst 16-32 +16 3. Makkers van Wilma Heerde 16-29 +14 4. Cafe Kremer Vroomshoop 16-28 +20 5. Toornsmit Markelo 15-27 +12 Aanvang van de wedstrijd is 13.00 uur en Bar The Legend is open vanaf 12.00 uur. Support is natuurlijk van harte welkom.