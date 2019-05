Sneek- Gisterenochtend kreeg Agatha Koopmans een leuk verzoek om slapers onder te brengen in haar Bed and Breakfast Aan de gracht in Sneek. Een groepje Olympische windsurfers ( Lilian de Geus, Luuc Schmitz en Brenno Francioli) zocht onderdak in Sneek tijdens hun Elfstedentocht.

Omdat de zeilen en planken wat te groot waren voor de garage van Aan de gracht vroeg Agatha de hulp van Jeroen van De Predator Visvakanties, ook op de Koopmansgracht. Geen enkel probleem. Gastvrij Sneek!