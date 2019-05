Heren 2 Neptunia pakt na kampioenschap ook Broer van der Wal Trofee

Sneek- Zaterdag 11 mei werd zwembad De Smelte in Smilde omgetoverd tot een waar waterpolo bolwerk. Er stonden een 3 tal mooie finales op het programma, waaronder het affiche Neptunia h2 – SGHA Heerenveen h4.

Deze twee teams waren in de reguliere competitie aan elkaar gewaagd, waarbij beide teams eigen huis een overwinning wist te pakken.

Met dit in het achterhoofd en de wil om ook de beker in de wacht te slepen, werd er nog hard getraind na einde competitie. Deze arbeid heeft het team uit Sneek zeker geen windeieren gelegd, want er werd maar liefst met 11-6 gewonnen in de heksenketel die De Smelte heette.

Vooral de eerste twee periodes werd er driftig afgetast en kwam Neptunia’24 op voorzichtige voorsprong. Het verschil werd echter in de derde periode gemaakt toen alles leek te lukken voor de Neptunianen. Verdedigend lag het team als een huis en als het dan toch gevaarlijk dreigde te worden, was het keeper Charlie die roet in het eten wist te gooien voor SGHA. Ook de meegereisde supporters van Neptunia stonden de gehele wedstrijd als blok achter het team en fungeerde daardoor gevoelsmatig als extra man in het veld.

De vierde periode was de opdracht van succescoach Rudi van der Veldt om op balbezit te spelen en om de voorsprong vast te houden. Dit lukte deels daar Neptunia wat slordiger werd in de passing en afronding. SGHA kon nog wat speldenprikjes uitdelen, maar het verschil in doelpunten was onoverbrugbaar.

Deze aanvoerder is ongelofelijk trots op het feit dat dit team zowel kampioenschap als beker naar zich toe heeft gesleept!