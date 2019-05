De bal rolt weer …. voorbeschouwing 18 en 19 mei

Sneek- ONS Sneek wist afgelopen zaterdag net als “the Spurs” in het hol van de leeuw met 3-2 te winnen. Met die zege passeerde de ploeg van trainer Paul Raveneau Ajax op de ranglijst en steeg men naar plek twaalf. Het zal echter nog lastig genoeg worden om die positie te behouden, want in de laatste speelronde wacht nummer twee Quick Boys en komende zaterdag komt nummer drie DVS ’33 Ermelo op bezoek.

DVS ’33 Ermelo gold dit seizoen lang als één van de titelkandidaten. In de eerste helft van april haakte men na een nederlaag tegen Harkemase Boys en een gelijkspel bij ASWH echter af. Dat kwam bij de club die zijn ambities niet onder stoelen en banken stak, toch hard aan net zoals de remise in de heenwedstrijd tegen ONS Sneek. De Snekers bleven destijds in Ermelo dankzij een compacte speelwijze redelijk eenvoudig overeind. Dat was toen een opmerkelijke prestatie, want de ploeg van de niet onomstreden trainer Bert van Hunestijn had in eerdere thuiswedstrijden met scherp geschoten en had ook nadien veelvuldig explosief materiaal in de schoenen.

Dat dynamiet werd door Olivier Pilon het vaakst tot ontploffing gebracht, want de van Spakenburg afkomstige spits scoorde dit seizoen al 31 keer. Daarnaast wisten ook Benjamin Roemeon en Oktay Öztürk met resp. 16 en 12 voltreffers met enige regelmaat het net te vinden, terwijl Maurice de Ruiter eveneens 12 doelpunten voor zijn rekening nam. Laatstgenoemde vertrok na een intern conflict halverwege naar IJsselmeervogels, terwijl Soufian Moro de omgekeerde weg bewandelde. Daarnaast trok DVS ’33 voor volgend seizoen doelman Daan Huiskamp en Jeremy Jonker van SC Genemuiden aan, terwijl ook de gebroeders Enrico en Joshua Patrick van DOVO de overstap naar de noordelijke zoom van de Veluwe maken.

Zij moeten DVS ’33 komend seizoen de laatste duw richting de tweede divisie geven en dat is iets waarover men op “South Park” het hoofd niet zal breken. Bij ONS dat dit seizoen toch op iets meer had gehoopt en dat deze week met Sydney de Jong, Pieter Mulder en Wesley Tankink drie nieuwe spelers presenteerde, gaat het eerst en vooral om de vraag of men na het vertrek van een groot aantal sterkhouders met een aantal gearriveerde krachten en verder vooral jeugdig talent volgend seizoen voor de zevende keer op rij het hoofd in de derde divisie boven water kan houden.

Dat is echter van latere zorg, want eerst dient ONS het seizoen 2018-2019 op een goede wijze af te sluiten en op een waardige manier afscheid van de hiervoor genoemde sterkhouders te nemen. Hoewel dat eerste zoals hiervoor al werd vermeld, niet eenvoudig zal worden, zou het mooi zijn indien de uitzwaaiwedstrijd met een goed resultaat gepaard gaat, al is dat niet persé noodzaak. Het ultieme resultaat i.c. handhaving staat immers al enige weken in de prijzenkast.

​Nieuw Buinen – Sneek Wit Zwart

​Zondag 19 mei 2019 – 14.00 uur

Sportpark Buurnerdrome – Nieuw Buinen

WVV drukte alleen in de openingsfase zijn neus tegen het venster. Vervolgens diende de club uit Oost Groningen vooral als kanonnenvoer voor Sneek Wit Zwart dat uiteindelijk de teller bij 7-0 deed stoppen. Met die uitslag hield de brigade van trainer Germ de Jong – en dat was eigenlijk de enige verplichting – in ieder geval de druk er bij koploper Emmen vol op.

Emmen dat drie punten los staat, speelt zondag tegen SVBO en de Sneker transistorradiootjes zullen dan ook op dat duel afgestemd worden. Die streekderby is namelijk één van de laatste, zo niet de laatste mogelijkheid is, waarbij de lijstaanvoerder kan struikelen en dan kan Sneek Wit Zwart zich naast de Drenten nestelen. Voorwaarde is echter wel, dat het eskader van De Jong zelf zondag in en tegen Nieuw Buinen als winnaar van het veld stapt.

​Dat laatste was eerder dit seizoen geen probleem, want Sneek Wit Zwart won de heenwedstrijd tegen de ploeg van trainer Herman Scherpen dankzij treffers van Matts Bruining en Jorn Wester (2x) met 3-0. Bij die overwinning liet men het thuispubliek overigens wel heel lang wachten, want het overwicht werd eerst in het laatste half uur in de score tot uitdrukking gebracht.

Het was één van de vijftien nederlagen die Nieuw Buinen tot nu toe leed en met 19 uit 24 voert men nu met GAVC, Noordster en SC Stadspark een heuse doodstrijd om rechtstreekse degradatie af te wenden. Die strijd had al beslist kunnen zijn, ware het niet dat de oranjehemden de laatste twee thuiswedstrijden tegen resp. GAVC en GRC Groningen wisten te winnen. Daardoor is het draadje met de eerste klasse nog steeds niet geknapt, al is die wel dunner dan dun.

Niettemin moet Nieuw Buinen dat in het afgelopen decennium steevast op de deelnemerslijst van de eerste klasse en zelfs één seizoen op die van de hoofdklasse stond, vrezen. Het programma waarbij men eerst dus Sneek Wit Zwart voor de kiezen krijgt en in de laatste speelronde uit naar Emmen moet, is bepaald niet eenvoudig. Daartegenover staat dat de oranjehemden voor hun laatste kans vechten en in de huid van de welbekende kat in het nauw zullen kruipen. De Snekers moeten zich dan ook instellen op een opponent die op het Buurnerdrome voor elke meter zal strijden en die rare sprongen kan maken.

Aan de andere kant is Sneek Wit Zwart momenteel de ploeg in vorm en met die vorm moet men normaliter in staat zijn om de punten mee naar Sneek te nemen. Normaliter, want eerder dit seizoen liet Sneek Wit Zwart in uitwedstrijden tegen een aantal opponenten met dezelfde drive als Nieuw Buinen – en soms onnodig – punten liggen. Dat zouden wel eens hele dure kunnen zijn, want daarvan komt men er nu in beginsel drie tekort, tenzij het hiervoor geschetste scenario met een overwinning en met een misstap van Emmen zondag toch door de transistorradiootjes klinkt.

Sint Annaparochie – LSC 1890

Zondag 19 mei 2019 – 14.00 uur

Sportpark De Waaie – Sint Annaparochie

Nadat Rodi de Boer in de tweede helft zijn tweede gele kaart ontving, leek het nog een kwestie van hangen en wurgen te worden. Uiteindelijk trok LSC 1890 tegen Jubbega de zege over de streep. Met die overwinning – de eerste in twee maanden tijd – poetste de formatie van trainer Erik van der Meulen het blazoen enigszins op, want dat had met name door de nederlagen tegen Olyphia en Peize toch wel een beetje zijn glans verloren.

De glans is er bij Sint Annaparochie ook een beetje vanaf. De status van tweedeklasser is weliswaar nog niet verloren, maar wel nadrukkelijk in het geding. Met nog twee wedstrijden te gaan, bedraagt de achterstand op de veilige regionen namelijk vier punten en lijkt men het vege lijf alleen nog via de nacompetitie te kunnen redden. Dat laatste lukte in het seizoen 2014-2015 niet. Toen bleek de barrage een te grote hindernis. Een jaar later hield men in de derde klasse Oerterp en UDIROS echter achter zich en keerde men meteen weer terug, waarna men in de voorbije twee seizoen de competitie op resp. een negende en achtste plek afsloot.

Eerder dit seizoen boekte LSC 1890 tegen Sint Annaparochie dankzij treffers van Lars Bos en Rodi de Boer een benauwde maar verdiende 2-1 zege. Die had gelet op de kansen overigens veel hoger moeten uitvallen, zulks in tegenstelling tot vorig seizoen. Toen verloren de Snekers op eigen terrein vrij kansloos (1-3), waarna men later op De Waaie na een vermakelijke wedstrijd de punten deelde. Bij die wedstrijd stond voor beide ploegen niets meer op het spel en de trip met de bus werd door de blauwhemden toen dan ook als een pretreisje beschouwd.

Dat is komende zondag wanneer er voor “the Blues” opnieuw niets meer op het spel staat, naar verwachting niet anders. De ogen van elftalleider Ronny Sijtsma glinsterden namelijk nog meer dan gewoonlijk, toen hij vertelde dat LSC 1890 voor de wedstrijd van komende zondag opnieuw een bus heeft gecharterd en de trip naar de Kleihoeke andermaal als een leuk uitje aanmerkt.

Het mag echter om meerdere redenen niet zo zijn dat LSC 1890 het wel gelooft. In de eerste plaats is er nog zoiets als sportieve plicht en in de tweede plaats staan over een paar weken de play offs op de rol. In dat kader kan men het duel met Sint Annaparochie ook als voorbereiding aangrijpen om verder aan de vorm schaven en als die dan minimaal net zo goed is als in de eerste 45 minuten tegen Jubbega dan kan het uitje naar de Bildstarstreek echt een pretreisje worden.

SC Creil – Sneek Wit Zwart ZM

Zaterdag 18 mei 2019 – 14.30 uur

​Sportpark Creil – Creil

De wijze waarop Sneek Wit Zwart ZM stadgenoot Waterpoort Boys aan de kant zette, kwam net niet in de buurt van een strafexpeditie. Daarmee kwam ZET EM echter wel heel dicht in de buurt van de bloemen en komende zaterdag kunnen die uit de emmer, want niets en niemand twijfelt er meer aan dat de ploeg dan in Creil het seizoen met een tweede titel op rij bekroont.

SC Creil staat momenteel op plek elf en de achterstand op de veilige regionen is met vier punten even groot als de voorsprong van Sneek Wit Zwart ZM op naaste belager QVC. De polderbewoners hebben dan ook een klein wonder nodig om de herkansing om lijfsbehoud nog te ontlopen, vooral ook omdat de concurrentie i.c. Delfstrahuizen, Sleat en TOP ’63 komende zaterdag of een op papier relatief gemakkelijke tegenstander heeft of tegen elkaar speelt.

De competitiestart van SC Creil was overigens ook al niet al te denderend, want na vijf wedstrijden had men welgeteld twee punten op de teller. Vervolgens werd bij het al genoemde Delfstrahuizen de eerste driepunter bijgeschreven, waarna men uit bij Makkum en thuis tegen Sleat onderuit ging om vervolgens de eerste helft van het seizoen met drie zeges op rij en een sprong op de ranglijst af te sluiten. Na de winter ging het echter snel bergafwaarts en werd alleen nog van en bij hekkensluiter Nagele gewonnen en thuis tegen TOP ’63 een punt behaald. De overige zeven confrontaties gingen allemaal verloren.

Ook de heenwedstrijd tegen Sneek Wit Zwart ZM ging verloren, al wist men begin oktober de Snekers een helft lang bij te houden en maakte men in die tijdspanne tot twee keer toe een achterstand ongedaan. Vlak voor het luiden van de pauzebel scoorde Rinke Hiemstra namens de thuisclub echter de 3-2 en die mokerslag kwam men niet meer te boven. Integendeel, uiteindelijk moest men mede door vier treffers van Tim Posthuma de thuisreis met een alles zeggende 8-2 nederlaag aanvaarden.

​Het moet dan ook heel raar lopen, wil Sneek Wit Zwart ZM de thuisreis komende zaterdag niet met een met de schaal beladen bus aanvaarden. Aan de andere kant “kjellet it” In een aantal uitwedstrijden tegen “mindere” tegenstanders zoals tegen Nagele en Delfstrahuizen, af en toe “swier”. Met een opponent die voor zijn laatste kans vecht, moet dat een waarschuwing zijn. Wanneer men die waarschuwing ter harte neemt en men ondanks een mindere entourage dan afgelopen zaterdag toen het tegen Waterpoort Boys zowel tijdens als na de wedstrijd een feest was, ook nog eens dezelfde energie in de wedstrijd steekt, dan kan men de bloemen uit de emmer halen en zal de andere inhoud van die emmer hoogstwaarschijnlijk wel over het hoofd van trainer Niels Boot worden uitgestort.

Waterpoort Boys – Makkum

Zaterdag 18 mei 2019 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Waterpoort Boys had afgelopen zaterdag weinig in te brengen en kwam er met een 4-0 nederlaag nog genadig vanaf. Bovendien bood het voetbal in die wedstrijd waarbij men niet één kans wist te creëren, weinig houvast voor de play offs. Om die nacompetitie tot een succesvolle exercitie te maken, zal Waterpoort Boys zich ten opzichte van dat duel dan ook op veel fronten moeten verbeteren.

Daarvoor heeft de selectie van trainer Janco Croes die reservedoelman Adriaan Tabbers en middenvelder Andy de Vries na dit seizoen naar Sneek Wit Zwart ZM ziet vertrekken, nog een paar weken en een paar wedstrijden de tijd. De eerste van die duels staat zaterdag op het programma, wanneer de nummer vijf van de ranglijst i.c. Makkum op bezoek komt.

​De ploeg uit het Friese Zandvoort heeft momenteel twee punten minder dan Waterpoort Boys en kreeg de Snekers afgelopen zaterdag dankzij een mooie overwinning op Tollebeek in het vizier. Door die zege kreeg de ploeg van trainer Ton Hartman bovendien een goede eindklassering en omdat de titel van de aanstaande kampioen Sneek Wit Zwart ZM vrijvalt, daarmee kwalificatie voor de play offs om promotie binnen handbereik Met het oog op een goede eindklassering en dus op de nacompetitie waaraan Makkum overigens ook in de voorbije twee seizoenen deelnam, hebben de rood-witten komende zaterdag dan ook zeker belang bij een goed resultaat.

Hoewel de heenwedstrijd tegen Waterpoort Boys in een 1-1 gelijkspel eindigde, had Makkum destijds op De Braak ook zicht op een goed resultaat. En dat terwijl men na een rode kaart voor Jouke Vlasbloem ruim een helft lang met een man minder speelde. Niettemin kreeg de thuisclub in ondertal een paar goede kansen en was het destijds aan doelman Stefan Rijpkema te danken dat Waterpoort Boys toen een wel heel smadelijke nederlaag bespaard bleef.

De nederlaag tegen Sneek Wit Zwart ZM was op zich niet smadelijk omdat men van de koploper nu eenmaal kan verliezen. De wijze waarop was dat echter wel. De ploeg stelde de talrijk “meegereisde” supporters wat dat betreft bitter teleur. Het is dan ook een open deur dat Waterpoort Boys dat het zaterdag zonder Jordi Heerings (knieblessure), Ron Huitema (open wond) en Romano Pasveer (geschorst) moet doen, voor eigen publiek iets recht te zetten heeft en aantoont dat het optreden op Tinga een incident was en dat men wel degelijk iets in de play offs te zoeken heeft.

Black Boys – Nieuweschoot

Zondag 19 mei 2019 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys was afgelopen zondag bij titelkandidaat SC Boornbergum ’80 dicht bij een punt. Dat punt zou overigens niet heel veel aan de situatie hebben veranderd want in de laatste twee speelronden hebben de Zwartjes coute que coute twee overwinningen nodig omdat het programma van concurrent De Wâlden qua zwaarte vergelijkbaar is met dat van de “All Blacks”.

De Wâlden ontvangt zondag SC Terschelling en gaat in de laatste speelronde in Heerenveen op bezoek bij Nieuweschoot. In die laatste speelronde werkt Black Boys de uitwedstrijd tegen degradant Lemmer af, terwijl de ploeg van trainer Lars Niemarkt komende zondag op het Schuttersveld het al genoemde Nieuweschoot ontvangt.

Nieuweschoot is actueel de nummer vijf van de ranglijst en niet onbelangrijk, is na de verrassende winst van afgelopen zondag op koploper Surhuisterveen nog in de race voor de derde periodetitel en daarmee voor de play offs om promotie naar de derde klasse. Black Boys treft het dan ook niet, want met het oog op de periode zal de ploeg van trainer Piet de Winter met de thuiswedstrijd tegen De Wâlden nog op de kalender er namelijk op gebrand zijn om de punten mee naar “Nijskoat” te nemen.

Die punten bleven in de heenwedstrijd ook al in het dorp dat inmiddels al geruime tijd aan Heerenveen is vast gekleefd. Nieuweschoot was begin oktober met 5-2 duidelijk te sterk voor Black Boys en dat leidde toen tot de nodige irritaties aan Sneker zijde met een rode kaart voor Dennis Niemarkt tot gevolg. Het Black Boys van nu is qua discipline echter een andere ploeg dan die, die vorig jaar menigmaal zijn frustraties niet in bedwang wist te houden en niet zelden over de schreef ging.

Of dat met de “entrada” van Jan Broersma te maken heeft, is een vraag waarop we het antwoord schuldig moeten blijven. Feit is echter dat de voorzitter als speler in de wedstrijden die wij hebben gezien, continue bezig is om de acceptatiegrens van zijn ploeggenoten positief te beïnvloeden en te verhogen. Daardoor heeft zijn ploeg nu met veel minder met schorsingen te maken dan in de eerste seizoenshelft met een blije penningmeester als gevolg en het voordeel dat Black Boys met zijn smalle selectie bijna wekelijks in dezelfde samenstelling kan aantreden.

Dat laatste heeft zonder meer bijgedragen aan de wederopstanding waarbij men langzaam maar zeker uit het dal is geklommen en waarbij men sinds begin maart met onder meer goede resultaten tegen een aantal “toppers” het gat met de veilige regionen heeft overbrugd. Om die regionen definitief te bereiken, heeft Black Boys zoals hiervoor al werd vermeld, nog twee zeges nodig en dat is zo bleek eerder tegen Oosterlittens, Warga en Irnsum, met de door Broersma gepredikte discipline zeker niet onmogelijk en dus ook niet tegen het voor de derde periodetitel strijdende Nieuweschoot.

Foto: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com

​