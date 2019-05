Nijland niet opgewassen tegen Joure

Nijland- Nijland ging afgelopen zaterdag met 4-1 onderuit tegen het sterke Joure. Het was aan keeper Peter van Dalfsen te danken dat de score niet hoger uitviel.

Nijland begon nog goed aan de wedstrijd en dook in het eerste kwartier een paar keer gevaarlijk op voor het doel van Joure. Sjoerd Tjalsma schoot naast en over en Jarin de Jong kwam na een mooie voorzet van Nico Pieter Bonnema net niet aan koppen toe. De thuisploeg vond het toen wel welletjes en greep Nijland bij de strot. De blauwhemden waren niet opgewassen tegen de dadendrang van Joure en lieten zich de kaas van het brood eten. Na twee uitstekende reddingen van Peter van Dalfsen kwam Joure na een vlotte aanval op 1-0. Die treffer hing toen al in de lucht. Net voor de pauze redde Van Dalfsen opnieuw, waardoor Nijland in de tweede helft nog uitzicht had op een goed resultaat.

Nijland begon goed aan de tweede helft en gaf in het eerste kwartier wederom niks weg. Na een ware scrimmage kwam Nijland zelfs vanuit het niets op gelijke hoogte. Arjan van der Wal zette goed door en stelde Nico Pieter Bonnema in staat om van dichtbij de 1-1 binnen te prikken.

Een paar minuten later kwam Joure weer op voorsprong. Scheidsrechter Plat legde de bal op de stip na hands van Bouke Poelsma. Het was een gemakkelijk gegeven strafschop. Het schot van Kooistra was meters naast gegaan en de bal ging duidelijk naar de hand en niet andersom. Ook in de tweede klasse I moeten verdedigers blijkbaar met de handen op hun rug verdedigen…

Jacob Lubbers verzilverde het buitenkansje en schoot Joure op 2-1.

De voorsprong gaf Joure vleugels en Nijland kwam er niet meer aan te pas. Na matig verdedigen maakte Lubbers 3-1 en kon Folkert Luhoff ook nog de 4-1 aantekenen. Het was aan Peter van Dalfsen te danken dat de score niet verder opliep. De Nijlander goalie werkte een spectaculaire omhaal over de lat en greep nog een paar keer goed in.

Na twee forse nederlagen op rij treedt Nijland volgende week thuis aan tegen het sterke ’t Fean ’58. Dit team werd vorig jaar kampioen in 3B, draait het hele seizoen al mee in de middenmoot en is al verzekerd van lijfsbehoud. Een knappe prestatie van de mannen uit Surhuisterveen.