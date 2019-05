Kom naar Wommels op zondag 26 mei…

Wommels-…en doe mee aan de Greidhoeke Kuiertocht of tal van andere activiteiten die plaatsvinden op en rondom de Terp, het groene hart van Wommels. Laagdrempelige activiteiten voor jong en oud. Wandelaars en fietsers starten en eindigen op de Terp. Voor hen zijn er prachtige routes uitgezet in een schitterend natuurgebied. Loopgroep Wommels organiseert een open training, er wordt beachvolleybal gespeeld en er wordt tegen een kaatsmuur gekaatst. Sportcentrum Véronique Akkermans toont diverse demo’s en nodigt je uit om op de Terp mee te doen aan activiteiten die door haar Sportcentrum worden aangeboden. Eén van de publiekstrekkers is de mobiele Yalp Sutu voetbalmuur. Tegen deze elektronische muur met oplichtende vakken kun je zowel individueel als in teamverband diverse spellen spelen. Je kunt bv zo hard mogelijk schieten of zo snel mogelijk de oplichtende vakken raken.

Naast het sportieve gebeuren is er muziek, veel gezelligheid en is er een foodplein en een feesttent ingericht, waar lekkere hapjes en heerlijke koude drankjes worden geserveerd.

Wil je individueel of als team meedoen?….of gewoon als toeschouwer genieten van de evenement. Dan ben je van harte welkom. Voor meer informatie: raadpleeg de website: www.komneiwommels.nl